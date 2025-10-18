مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: در حال حاضر حدود ۳۶ هزار و ۸۱۱ نفر فرد دارای معلولیت در استان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که از این تعداد سه هزار و ۹۰۰ نفر را افراد کم‌بینا و نابینا تشکیل می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -وجیهه محمدی فلاح  گفت: سازمان بهزیستی بر اساس مأموریت‌های خود همواره در تلاش است تا با سنجش دقیق نیازهای افراد دارای آسیب بینایی و انطباق خدمات با شرایط آنان، روند توانمندسازی و تلفیق اجتماعی این عزیزان را در جامعه تسهیل کند.

مدیرکل بهزیستی البرز اظهار داشت: افراد نابینا و کم‌بینا در استان از خدمات متنوعی نظیر پرداخت صددرصدی هزینه‌های تحصیلی دانش آموزی و دانشجویی، مستمری ماهانه، وام‌های اشتغال‌زایی و خوداشتغالی، تأمین تجهیزات تخصصی از جمله رایانه ویژه نابینایان، کمک‌هزینه تأمین مسکن، خدمات درمانی و لوازم توانبخشی بهره‌مند هستند.

محمدی فلاح ادامه داد: همچنین معافیت سربازی برای فرزندان دارای والدین نابینا، معافیت مالیاتی برای والدین شاغل دارای فرزند نابینا، واگذاری انشعابات رایگان آب، برق و گاز و کمک‌هزینه مناسب‌سازی محیط زندگی از دیگر خدمات حمایتی بهزیستی برای این قشر است.

وی از توزیع ۳۰ دستگاه مگنی‌فایر (بزرگ‌نمای دیجیتال) و ۷۰ دستگاه ضبط‌کننده صوتی ویژه نابینایان از ابتدای سال خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد بستر مناسب برای یادگیری، تحصیل، اشتغال و مشارکت فعال روشندلان در عرصه‌های اجتماعی و علمی است.

مدیرکل بهزیستی البرز در ادامه با تاکید بر اینکه در بخش پیشگیری از اختلالات بینایی نیز، توجه ویژه‌ای به طرح پیشگیری از آمبلیوپی (تنبلی چشم) داریم افزود: از ابتدای امسال ۳۰ هزار کودک در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که در نتیجه ۴۰۵ کودک دارای اختلال بینایی شناسایی شده‌اند.

محمدی فلاح تصریح کرد: با وجود توانمندی‌های چشمگیر نابینایان و کم‌بینایان در عرصه‌های مختلف، متأسفانه به‌دلیل تبعیض‌ها و ناآگاهی برخی دستگاه‌ها، فرصت‌های شغلی مناسبی برای آنان فراهم نمی‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان بهزیستی به عنوان متولی پیگیری حقوق افراد دارای آسیب بینایی، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی برای تحقق مطالبات و اجرای صحیح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و قانون عصای سفید تلاش می‌کند؛ اما تحقق زندگی بهتر برای این عزیزان نیازمند عزم ملی و همراهی همه بخش‌های جامعه است.

