پژوهشگران دانشگاه تهران در یک پژوهش بین‌رشته‌ای، برای نخستین‌بار در پژوهشکدۀ تاریخ علم، شاخص‌هایی برای علم‌سنجی از تاریخ ریاضیات دوره اسلامی در ایران طراحی کرده‌اند و نتایج آن در فضای وب در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه تهران، مجید احسانی نیک، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، در یک پژوهش، در قالب پایان‌نامه‌ای با عنوان «داده‌نمایی و علم‌سنجی نسخه‌های علمی کتابخانه‌های ایران: ریاضیات»، اقدام به ساخت بانک اطلاعاتی براساس مؤلفان تاریخ ریاضیات دوره اسلامی کرده است.

این فرآیند که همراه با اولین مطالعات علم‌سنجی در تاریخ علم در ایران است، به ساخته شدن شاخص‌هایی برای ارزیابی‌های تازه از تاریخ علوم منجر شده است.

به گفته احسانی نیک، این پژوهش یکی از معدود پایان‌نامه‌های حوزه علوم انسانی است که خروجی عملی دارد. ویژگی مهم آن این است که در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار دارد و نتایج این پایان‌نامه بر خلاف سایر پایان‌نامه‌ها به صورت مجلد در کتابخانه‌ها نگهداری نخواهد شد، بلکه نتایج آن کاملاً کاربردی و در دسترسی همگان، بویژه علاقه‌مندان حوزه علم تاریخ قرار داد.

وی افزود: تالیف پایان‌نامه با این موضوع و نتایج عملی آن، پیش‌تر در ایران و خارج از ایران سابقه نداشته است.

این پژوهش بین‌رشته‌ای که با راهنمایی دکتر حسن امینی، عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و دکتر مهشید التماسی، عضوهیأت علمی دانشکده مدیریت انجام شده است، مسیر تازه‌ای را برای فعالیت علم‌سنجی در حوزۀ تاریخ علم گشوده و داده‌های تازه‌ای را برای ارزیابی در علم‌سنجی فراهم کرده است.

نتایج این پژوهش در وب سایت به نشانی http://historyofscience.ir قرار دارد.

برچسب ها: دانشگاه تهران ، علم سنجی
خبرهای مرتبط
برگزاری کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور
به همت پژوهشگران دانشگاه تهران؛
روشی نوین برای پیش‌بینی عملکرد سامانه‌های استخراج مایع-مایع در صنعت
تماس جعلی به نام دانشگاه تهران با هدف تخلیه اطلاعاتی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
آخرین اخبار
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
سه عامل نشان دهنده مشکل کمر + فیلم
رقابت دانش‌آموزان نخبه در دوازدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه ایران
انتخابات نظام پزشکی تا ساعت ۱۹ تمدید شد
پویش ملی «بساز مدرسه» آغاز شد
نجات جان در شرایط بحرانی؛ آشنایی با اصول احیای قلبی-ریوی (CPR)
خواص فراوان خربزه مه‌ولاتی + فیلم
شرکت بیش از ۴۰۰۰ نفر در انتخابات نظام پزشکی تهران تاکنون/ ۱۱۰ هزار نفر واجد شرایط مشارکت در رای‌گیری هستند
شکایت خاصی در خصوص انتخابات نظام پزشکی گزارش نشده است
ظفرقندی: منابع ایران نزد سازمان جهانی بهداشت به‌سرعت تعیین‌تکلیف شود
انتشار اسامی کرم‌های غیرمجاز پوست صورت و بدن
اعلام نتایج انتخابات نظام پزشکی تا آخر امشب/ برگزاری انتخابات در ۲۱۱ شهر و ۲۷۹ حوزه
برگزاری الکترونیک انتخابات نظام پزشکی تا ساعت ۱۷/ تمدید ساعت در صورت نیاز