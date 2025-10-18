دانش‌آموزان دوره اول متوسطه استان قزوین موفق شدند در یازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی افتخاری بزرگ برای استان رقم بزنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانش‌آموزان دوره اول متوسطه استان قزوین موفق شدند در یازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی افتخاری بزرگ برای استان رقم بزنند و رتبه‌های اول، دوم و سوم کشوری را در محور‌های مختلف این جشنواره کسب کنند.

برسام فلاح از دبیرستان حضرت قاسم (ع) – ناحیه ۲، در محور ریاضی موفق به کسب رتبه اول کشوری شد.

ستایش سادات ریاضی از دبیرستان حضرت خدیجه (س) – ناحیه ۱، در محور فرهنگ و هنر به رتبه دوم کشوری دست یافت.

هلیا جلیله وند از دبیرستان ثنا – ناحیه ۱، در محور فعالیت‌های آزمایشگاهی موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.

ترنم اکبرشاهی از دبیرستان ثنا – ناحیه ۱، در محور فعالیت‌های آزمایشگاهی نیز رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

محمدمهدی شهسواری از دبیرستان شهید عزیز محمدی (ضیاء آباد) در محور دست‌سازه‌ها موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.

منبع: آموزش و پرورش قزوین

