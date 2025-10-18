شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکل واریز کالابرگ سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کالابرگ که در سال‌های اخیر با عناوینی مانند یارانه هوشمند، کالابرگ دیجیتال و کارت خرید کالا نیز شناخته شده، یکی از طرح‌های حمایتی دولت بود که به خانوار‌های مشمول این امکان را می‌دهد تا کالا‌های مورد نیاز خود را با قیمت یارانه‌ای تهیه کنند.
اما با وجود اعلام دولت مبنی بر اعتبار کالابرگ‌ها تا پایان آبان ماه؛ اما برخی از افرادی که شامل حال کالابرگ بودند؛ این اعتبار برای آنها واریز نشده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
 لطفا پیگیری کنید چرا دولت با توجه به اینکه اعلام کرده اعتبارکالا برگ تا پایان آبان ماه است در حالی که خیلی از خانواده‌ها امروز وقتی رفتن از کارت کالابرگ خرید کنند موجودی اعتبارشان صفر هست؟

 

