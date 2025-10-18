رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۷۵ هزار فقره اعمال قانون انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مصطفی زینی‌وند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تصادفات در تقاطع‌ها گفت: در حالی که تقاطع‌ها به عنوان نقاط بحرانی در شبکه ترافیکی شناخته می‌شوند، آمار‌ها نشان می‌دهد که عدم رعایت حق تقدم با سهم ۳۵ درصدی، اصلی‌ترین عامل تصادفات در این نقاط است؛ تخلفی که جان رانندگان و عابران را تهدید می‌کند.

تقاطع‌ها محل تلاقی چند جریان ترافیکی هستند که در صورت بی‌توجهی رانندگان به مقررات، زمینه‌ساز وقوع تصادفات می‌شوند.

وی در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، در تقاطع‌های شهر تهران ۱۰۰۲۰ فقره تصادف خسارتی، ۲۲۸۴ فقره تصادف جرحی و ۱۴ فقره تصادف فوتی ثبت شده است. این آمار نشان می‌دهد که تقاطع‌ها از جمله نقاط ناایمن در سطح شهر هستند و رعایت مقررات توسط رانندگان و عابران پیاده ضروری است.

سرهنگ زینی‌وند در بحث نوع کاربری وسیله نقلیه در تصادفات جرحی با اشاره به نوع وسیله نقلیه در تصادفات جرحی گفت: ۶۶ درصد تصادفات بین خودرو و موتورسیکلت، ۱۴ درصد خودرو با خودرو، ۷ درصد موتورسیکلت با موتورسیکلت و ۱۳ درصد بین وسیله نقلیه و عابر پیاده بوده است. موتورسیکلت‌ها به دلیل ساختار ناایمن، بیشترین آسیب را در تصادفات متحمل می‌شوند.

وی تأکید کرد: پلیس به موتورسواران و ترک‌نشینان توصیه می‌کند حتماً از کلاه ایمنی استفاده کرده و از عبور از چراغ قرمز خودداری کنند. عبور از چراغ قرمز در تقاطع‌ها، به‌ویژه در ساعات شب، می‌تواند منجر به جراحات شدید و حتی مرگ شود.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: عدم رعایت حق تقدم با ۳۵ درصد، بیشترین سهم را در شکل‌گیری تصادفات تقاطع‌ها دارد. عبور از چراغ قرمز، تغییر مسیر ناگهانی و گردش‌های نادرست نیز از دیگر عوامل مؤثر در بروز این حوادث در تقاطع‌ها هستند.

وی افزود: براساس آمار‌ها، روز‌های سه‌شنبه با ۱۸ درصد، بیشترین میزان تصادفات جرحی در تقاطع‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، بازه زمانی ۱۲ تا ۱۶ عصر با ۲۳ درصد، پرتکرارترین زمان وقوع این تصادفات است.

سرهنگ زینی‌وند در خصوص برخورد با تخلفات عبور از چراغ قرمز گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۷۵ هزار فقره اعمال قانون انجام شده که ۳۷۶۰۷ مورد مربوط به خودرو‌های سواری و ۳۳۵۰۸ مورد مربوط به موتورسیکلت‌ها بوده است.

وی با اشاره به تخلفات رانندگان اتوبوس و تاکسی اظهار داشت: «با وجود آموزش‌های متعدد، عبور از چراغ قرمز توسط این رانندگان نگران‌کننده است. در صورت ارتکاب این تخلف، علاوه بر اعمال قانون، ۱۰ نمره منفی نیز در سوابق گواهینامه آنان ثبت می‌شود.

در پایان، زینی‌وند به اقدامات انجام‌شده برای کاهش تصادفات در تقاطع‌ها اشاره کرد و گفت: نصب چراغ راهنمایی در تقاطع‌ها نقش مهمی در نظم‌بخشی به ترافیک، ارتقای ایمنی، اولویت‌دهی به عبور خودرو‌های امدادی، کاهش زمان سفر و حفظ ایمنی عابران دارد.

وی همچنین از پارک حاشیه‌ای در حریم تقاطع‌ها به عنوان یکی از مشکلات مهم یاد کرد و از شهروندان خواست از توقف یا پارک در این نقاط خودداری کنند، چرا که این اقدام موجب بی‌نظمی و اختلال در تخلیه تقاطع‌ها می‌شود.

برچسب ها: پلیس راهور تهران بزرگ ، عبور از چراغ قرمز ، جریمه
