باشگاه خبرنگاران جوان - کامبیز ناظریان با تاکید بر اینکه استمرار در تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهی، پایداری تولید برق را به همراه دارد، اظهار داشت:‌ اگرچه در فصل زمستان شبکه برق در شرایط کم باری قرار دارد اما به دلیل افزایش مصرف گاز و سرمای هوا ممکن است در تامین گاز نیروگاههای گازی مشکل ایجاد شود.

مدیرعامل توزیع برق پایتخت اظهار داشت: در فصل زمستان اولویت تامین سوخت به بخش خانگی تعلق می گیرد و بنابراین ضرورت دارد سوخت های مایع مورد نیاز به عنوان سوخت پشتیبان نیروگاهی در اولویت باشد.

وی ادامه داد: اکنون از نظر تامین سوخت نیروگاهی شرایط بهتر از سال گذشته است و مخازن نیروگاهی پر شده اند.

ناظریان صرفه جویی در مصرف برق و گاز را مورد تاکید قرار داد و افزود: با مدیریت مصرف می توان زمستان امسال را بدون مشکل و قطعی برق و گاز پشت سر گذاشت.

منبع: ایرنا