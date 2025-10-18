باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید محمدموسوی منش در گفتوگویی با اشاره به اجرای طرحهای توسعهای در محدودههای پرتردد شهر اظهار کرد: در راستای اصلاح، استانداردسازی و مناسبسازی معابر شهری، عملیات کفپوشگذاری پیادهروها در خیابانهای اصلی منطقه با شناسایی نقاط حساس در حال انجام است.
وی با بیان اینکه پروژه پیادهروسازی بلوار مرجعیت در محدوده روبهروی بیمارستان نور به طول ۲۰۰۰ مترمربع اجرا میشود، افزود: در این طرح، کفپوش بتنی، بهسازی نهر و جدول بهصورت کانیو جانبی، تسطیح و قلوهریزی برای زهکشی و بتنریزی بستر در ضخامتهای موردنیاز انجام میشود و پروژه تا پایان هفته آینده به اتمام خواهد رسید.
مدیر منطقه چهار شهرداری قم تأکید کرد: این طرح از جمله پروژههای توسعه محلهای منطقه است که با اجرای ۳۰۰ مترمکعب بتن با ضخامت ۱۰ سانتیمتر و اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال در حال اجراست.
وی گفت: اجرای این پروژه علاوه بر بهبود وضعیت عبور و مرور شهروندان، از تخلیه غیرمجاز نخالههای ساختمانی جلوگیری کرده و در راستای ارتقای کیفیت زندگی در محلات کمبرخوردار و ساماندهی چهره شهری، نقش مؤثری خواهد داشت.
