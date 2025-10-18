بوانات سرزمین درختان کهنسال + فیلم

درختان سترگ بوانات میراث سبز هزاران ساله طبیعت ایران هستند که عمرشان به قرنها و حتی هزارهها میرسد.
باشگاه خبرنگاران جوان - در شهرستان بوانات استان فارس درختانی زیست میکنند که عمرشان به سه هزار سال میرسد. سروهای روستاهای قدمگاه و منج و سروهای دو قلوی روستای محله اکبری از مرتفعترین و کهنسالترین سروهای ایران هستند.
با سلام
مسئله زمین و مسکن برای هر ایرانی سرپرست خانوار را با اختصاص حداقل 200 متر زمین و اعطای تسهیلات ساخت یک بار برای همیشه حل نمایید و تا در این دنیای فانی وقت باقی است به مردم پاک ایران اسلامی خدمت نمایید تا به امید خدا برای سایر کشورها نیز الگو به حساب آید چرا که زمین و آسمان و همه چیز متعلق به خداست.با این کار بسیاری از مشکلات مردم نیز حل شده خواهد بود. صدا و سیما به گوش سران قوا برسانید. در مورد خودرو نیز حتی می توان تمام حقوق ماهیانه کارکنان ایران خودرو یا سایپا را خود مردم تقبل نمایند و با واریز ماهیانه رقمی به حساب مشخص ، این دلال بازی و فساد خاتمه یابد و تا این شرکت ها کیفیت و قیمت را اصلاح ننمایند از فعالیت آنها جلوگیری گردد.
روح شهید سید ابراهیم رئیسی عزیز قرین رحمت لایزال درگاه الهی باد.