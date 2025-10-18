بوانات سرزمین درختان کهنسال + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در شهرستان بوانات استان فارس درختانی زیست می‌کنند که عمرشان به سه هزار سال می‌رسد. سرو‌های روستا‌های قدمگاه و منج و سرو‌های دو قلوی روستای محله اکبری از مرتفع‌ترین و کهنسال‌ترین سرو‌های ایران هستند.