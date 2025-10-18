باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود در آنکارا با بیان اینکه ترکیه «نفس غزه و امید فلسطین» باقی خواهد ماند، بر آمادگی این کشور برای ایفای نقش فعالتر در فرآیند صلح و بازسازی تأکید کرد.
وی با اشاره به گفتوگوهای انجامشده با وزیر خارجه آلمان درباره تحولات غزه، بر ضرورت تداوم آتشبس، تضمین ورود بیوقفه کمکهای بشردوستانه و تلاش برای استقرار صلح پایدار در منطقه تأکید نمود.
فیدان راهحل دو دولتی را اساس تحقق صلح در خاورمیانه خواند و اظهار داشت: «هر اقدامی که توسط کشورهای اروپایی، بهویژه آلمان، برای حل مسائل مرتبط با فلسطین و غزه انجام شود، برای ما ارزشمند خواهد بود.»
وزیر خارجه ترکیه با اعلام آمادگی این کشور برای مشارکت در هرگونه سازوکار بینالمللی از جمله شورای صلح یا نیروی ثبات بینالمللی، تصریح کرد که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، عزم کامل برای ایفای این نقش را دارد.
وی از افزایش تلاشهای امدادی ترکیه پس از برقراری آتشبس خبر داد و گفت: وزارت خارجه، محمد غُلّو اوغلو، رئیس سابق سازمان حوادث و شرایط اضطراری (آفاد) را به عنوان هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه منصوب کرده است.
فیدان با تأکید بر لزوم سازمانیافته و بلندمدت بودن کمکهای بشردوستانه به غزه، اظهار داشت: ترکیه همانند گذشته آماده است در مراحل بعدی مسئولیتهای بیشتری بر عهده گیرد. ما همچنان نفس غزه و امید فلسطین خواهیم بود و در بازسازی غزه نیز مشارکت فعال خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه «هر بنایی که در غزه ساخته شود، محصول وجدان مشترک بشریت است»، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما محقق ساختن راهحل دو دولتی و ایجاد خاورمیانهای آرام و شکوفا است.
وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه حفظ فضای آتشبس در غزه اولویت نخست آنکارا است، هشدار داد: برخی اظهارات مقامات اسرائیلی درباره وضعیت انسانی در نوار غزه نگرانکننده است. آیا اسرائیل از ناتوانی حماس در بیرون آوردن پیکرها به دلیل کمبود تجهیزات، بهانهای برای نقض آتشبس خواهد ساخت؟ جامعه جهانی از این موضوع نگران است.
وی با اشاره به ابعاد گسترده جنایات و ویرانی در غزه گفت: این وضعیت وجدان جهانی را شوکه کرده و حساسیت زیادی برای پایان دادن به این فاجعه ایجاد شده است.
فیدان در پایان با اشاره به دریافت گزارشهایی درباره شیوع بیماریها و کمبود دارو و مواد غذایی در غزه، تأکید کرد: ترکیه به همکاری با آلمان و دیگر کشورهای دوست برای رفع این موانع ادامه خواهد داد.
منبع: آناتولی