وزیر خارجه ترکیه با تأکید بر آمادگی این کشور برای ایفای نقش فعال در صلح و بازسازی غزه، هشدار داد که برخی اظهارات مقامات اسرائیلی ممکن است بهانه‌ای برای نقض آتش‌بس باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود در آنکارا با بیان اینکه ترکیه «نفس غزه و امید فلسطین» باقی خواهد ماند، بر آمادگی این کشور برای ایفای نقش فعال‌تر در فرآیند صلح و بازسازی تأکید کرد.

وی با اشاره به گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده با وزیر خارجه آلمان درباره تحولات غزه، بر ضرورت تداوم آتش‌بس، تضمین ورود بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه و تلاش برای استقرار صلح پایدار در منطقه تأکید نمود.

فیدان راه‌حل دو دولتی را اساس تحقق صلح در خاورمیانه خواند و اظهار داشت: «هر اقدامی که توسط کشور‌های اروپایی، به‌ویژه آلمان، برای حل مسائل مرتبط با فلسطین و غزه انجام شود، برای ما ارزشمند خواهد بود.»

وزیر خارجه ترکیه با اعلام آمادگی این کشور برای مشارکت در هرگونه سازوکار بین‌المللی از جمله شورای صلح یا نیروی ثبات بین‌المللی، تصریح کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، عزم کامل برای ایفای این نقش را دارد.

وی از افزایش تلاش‌های امدادی ترکیه پس از برقراری آتش‌بس خبر داد و گفت: وزارت خارجه، محمد غُلّو اوغلو، رئیس سابق سازمان حوادث و شرایط اضطراری (آفاد) را به عنوان هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه منصوب کرده است. 

فیدان با تأکید بر لزوم سازمان‌یافته و بلندمدت بودن کمک‌های بشردوستانه به غزه، اظهار داشت: ترکیه همانند گذشته آماده است در مراحل بعدی مسئولیت‌های بیشتری بر عهده گیرد. ما همچنان نفس غزه و امید فلسطین خواهیم بود و در بازسازی غزه نیز مشارکت فعال خواهیم داشت. 

وی با بیان اینکه «هر بنایی که در غزه ساخته شود، محصول وجدان مشترک بشریت است»، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما محقق ساختن راه‌حل دو دولتی و ایجاد خاورمیانه‌ای آرام و شکوفا است. 

وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه حفظ فضای آتش‌بس در غزه اولویت نخست آنکارا است، هشدار داد: برخی اظهارات مقامات اسرائیلی درباره وضعیت انسانی در نوار غزه نگران‌کننده است. آیا اسرائیل از ناتوانی حماس در بیرون آوردن پیکر‌ها به دلیل کمبود تجهیزات، بهانه‌ای برای نقض آتش‌بس خواهد ساخت؟ جامعه جهانی از این موضوع نگران است. 

وی با اشاره به ابعاد گسترده جنایات و ویرانی در غزه گفت: این وضعیت وجدان جهانی را شوکه کرده و حساسیت زیادی برای پایان دادن به این فاجعه ایجاد شده است. 

فیدان در پایان با اشاره به دریافت گزارش‌هایی درباره شیوع بیماری‌ها و کمبود دارو و مواد غذایی در غزه، تأکید کرد: ترکیه به همکاری با آلمان و دیگر کشور‌های دوست برای رفع این موانع ادامه خواهد داد. 

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، وزیر خارجه ترکیه
خبرهای مرتبط
 مقام آمریکایی: توافق غزه باید حفظ شود؛ بازگرداندن اجساد نیازمند زمان است
ترکیه برای بازیابی اجساد در غزه وارد عمل شد
کرملین:
از تمایل ترامپ برای تمرکز بر پایان جنگ اوکراین پس از توافق غزه استقبال می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
تماس جنجالی برنده نوبل صلح با نتانیاهو
افشاگری کوشنر: خیانت اسرائیل به آمریکا با حمله به قطر در اوج مذاکرات بود
شاهزاده انگلیس از تمامی القاب سلطنتی خود دست کشید
از گفت‌و‌گو درباره تاماهاوک تا لباس زلنسکی؛ ۵ مورد کلیدی در دیدار ترامپ و زلنسکی
صلح ساختگی ترامپ در خاورمیانه؛ فریب بزرگ قرن با امضای سفید قدرت
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
آخرین اخبار
ونس و ویتکاف روز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر می‌کنند
درخواست عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا تا یک‌سال آینده
کاخ سفید دیدار احتمالی ترامپ با کیم جونگ اون را بررسی می‌کند
شهادت ۱۰۰۱ نفر در کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳
فرمانده ارتش پاکستان: راه‌حل دو دولتی تنها راه صلح پایدار در فلسطین است
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
حماس: یورش‌های صهیونیست‌ها هرگز اراده ملت فلسطین را درهم نمی‌شکند
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
ادامه جنایات صهیونیست‌ها در غزه؛ شمار شهدای نقض آتش‌بس به ۳۴ شهید و ۱۲۲ مجروح رسید
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
بازگشت آموزش به غزه؛ آمادگی ۸ هزار معلم برای ازسرگیری تحصیل کودکان
واکسیناسیون فلج اطفال در سه استان شرقی افغانستان آغاز شد
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
اعتراض نمادین در سئول؛ پرتاب کفش به تصویر نتانیاهو + فیلم
فیدان: راه حل دو دولت پایه تحقق صلح در خاورمیانه است
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
اتحادیه اروپا خواستار تسهیل بازگرداندن اتباع افغانستان شد
جان باختن بازیکنان کریکت؛ افغانستان از مسابقات ۲۰ اوره انصراف داد
اقدامات اسلام آباد تحریک آمیز است؛ حق پاسخگویی را محفوظ می دانیم
از گفت‌و‌گو درباره تاماهاوک تا لباس زلنسکی؛ ۵ مورد کلیدی در دیدار ترامپ و زلنسکی
افشاگری کوشنر: خیانت اسرائیل به آمریکا با حمله به قطر در اوج مذاکرات بود
روند صدور روادید بدون تغییر است
اعزام هیأتی بلند پایه به دوحه
یورش گسترده اشغالگران به کرانه باختری؛ درگیری و بازداشت دهها فلسطینی
تماس جنجالی برنده نوبل صلح با نتانیاهو
صلح ساختگی ترامپ در خاورمیانه؛ فریب بزرگ قرن با امضای سفید قدرت
شاهزاده انگلیس از تمامی القاب سلطنتی خود دست کشید
درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان شدت گرفت؛ کشته شدن غیرنظامیان و بازیکنان کریکت افغانستان
ده غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند