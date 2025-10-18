باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم برزمینی اظهار کرد: آخرین پیگیری‌های ما نشان می‌دهد علت حادثه‌ای که برای صابر کاظمی بازیکن ارزنده والیبال کشورمان که در تیم الریان قطر توپ می‌زند برق گرفتگی در استخر هتل محل اقامت بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: این بازیکن بعد از تمرین، به هتل مراجعه کرده و قصد شنا در استخر را داشت که این حادثه برای وی رخ داده است.

وی افزود: صابر کاظمی یکبار به هوش آمده ولی پزشکان برای کنترل علایم حیاتی وی او را بی‌هوش کردند و اقدامات درمانی با جدیت ادامه دارد.

برزمینی گفت: همچنین پدر صابر کاظمی نیز برای پیگیری وضعیت این بازیکن راهی قطر شده است.

منبع: تسنیم