مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: با پیگیری‌ها مشخص شد صابر کاظمی بازیکن ارزنده والیبال کشورمان در استخر هتل محل اقامتش دچار برق گرفتگی شده و به کما رفت بود که پزشکان در حال مداوای او هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم برزمینی اظهار کرد: آخرین پیگیری‌های ما نشان می‌دهد علت حادثه‌ای که برای صابر کاظمی بازیکن ارزنده والیبال کشورمان که در تیم الریان قطر توپ می‌زند برق گرفتگی در استخر هتل محل اقامت بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: این بازیکن بعد از تمرین، به هتل مراجعه کرده و قصد شنا در استخر را داشت که این حادثه برای وی رخ داده است.

وی افزود: صابر کاظمی یکبار به هوش آمده ولی پزشکان برای کنترل علایم حیاتی وی او را بی‌هوش کردند و اقدامات درمانی با جدیت ادامه دارد.

برزمینی گفت: همچنین پدر صابر کاظمی نیز برای پیگیری وضعیت این بازیکن راهی قطر شده است.

منبع: تسنیم

برچسب ها: تیم والیبال ، برق گرفتگی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
فرزند ایران
۱۱:۱۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
به امید خدا که همین باشه و به زودی به میادین والیبال برگردن و بدرخشن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
انشالله خوب میشود
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
اگر این اتفاق در ایران بود ، همین رسانه های خودمان همه را بی آبرو می‌کردند.
خدا سلامتی بده .
به همه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
ان شاءالله خدا شفاشون بده
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
شفای عاجل انشاءالله
۰
۱۹
پاسخ دادن
