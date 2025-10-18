باشگاه خبرنگاران جوان - نماز با صلابت جمعه این هفته در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی طبق روال هفته‌های گذشته باحضور پررنگ و باشکوه سربازان مرکز آموزشی شهید مطهری فراجای این شهرستان برگزار شد. این مراسم با حضور مسئولان این مرکز آموزشی ودیگرمسئولان انتظامی از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور و مردم مومن ونمازگزار درمحل مسجد جامع نیشابور بزرگ صورت گرفت.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

