مجموعه انیمیشن «بوبوم، در سفری طولانی به خانه» از روز یکشنبه ۲۷ مهر، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه انیمیشن جدید «بوبوم، در سفری طولانی به خانه» از روز یکشنبه ۲۷ مهر، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد. این مجموعه محصول کشور ایتالیا در سال ۲۰۱۶ است و داستانی احساسی و ماجراجویانه را در بستر جنگ جهانی روایت می‌کند.

ماجرای انیمیشن در سال ۱۹۴۴ می‌گذرد؛ پسر بچه‌ای باهوش همراه خانواده‌اش به‌دلیل شرایط جنگی مجبور به ترک شهر خود می‌شوند. در مسیر، در اثر حمله هوایی از خانواده‌اش جدا می‌شود و به‌دلیل صدای انفجار، قدرت تکلمش را از دست می‌دهد. در ادامه، او با چند حیوان مهربان ـ اسب بورستی، گربه آرورا، خروس کریستو و سگ جک ـ آشنا می‌شود که هر یک در مسیر یافتن والدینش، همراه و یاور او می‌شوند.

این گروه کوچک در مسیر پرماجرای خود از مناطق جنگ‌زده عبور می‌کنند، دوستان تازه‌ای می‌یابند و درس‌های ارزشمندی از امید، دوستی و شجاعت می‌آموزند.

بازپخش این انیمیشن دیدنی نیز روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ صبح از شبکه امید پخش می‌شود.

