باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیین نواختن زنگ آغاز هفته تربیتبدنی و ورزش صبح امروز با حضور اکبر بهنامجو استاندار قم، حجتالاسلام روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مرتضی حیدری و حسین محمودی معاونان استانداری قم، حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از پیشکسوتان، قهرمانان، مدیران و فعالان ورزشی در فضای معنوی زورخانه شهید فهمیده قم برگزار شد.
در آغاز این مراسم، پس از تلاوت ملکوتی آیات الهی وحی توسط نعمتیان، قهرمان کشتی آلیش جهان و آسیا، برنامه با اجرای حرکات ورزش زورخانهای توسط تیم هیأت ورزش زورخانهای و پهلوانی استان قم ادامه یافت.
در ادامه، حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان قم، حجتالاسلام روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و اکبر بهنامجو استاندار قم به ایراد سخن پرداختند و بر نقش ارزشمند ورزش در ارتقای نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و گسترش فرهنگ پهلوانی تأکید کردند.
پس از طنین زنگ آغاز هفته تربیتبدنی، آیین تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان شاخص ورزش قم برگزار شد و از پهلوان محمدحسین جمال، مهدی مرادی گنجه، المپین رشته کشتی فرنگی و نخستین المپین ورزش قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سید سعیدرضا چاووشی، نخستین مدالآور پارالمپیک قم پس از انقلاب در بازیهای ۱۹۸۸ سئول کرهجنوبی قدردانی شد.
منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم