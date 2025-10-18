باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی طالبان از اعزام هیئتی بلندپایه به سرپرستی وزیر دفاع این گروه به دوحه برای مذاکره با پاکستان خبر داد .

ذبیح‌الله مجاهد در پیامی در ایکس اعلام کرد که این هیئت امروز (۲۶ مهر) برای گفت‌وگو درباره تنش‌های مرزی، مناسبات دوجانبه و امنیت منطقه‌ای راهی دوحه شده است.

همزمان، او از حملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان به مناطق غیرنظامی در ولایت پکتیکا خبر داد و گفت که در نتیجه این حملات، تعدادی از غیرنظامیان کشته و زخمی شده‌اند. به گزارش کریکت بورد افغانستان، سه بازیکن کریکت این کشور نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

سخنگوی طالبان این حملات را «جنایات مکرر» و «نقض حریم افغانستان» خواند و تأکید کرد که این گروه اگرچه حق پاسخگویی به تجاوزات مرزی را برای خود محفوظ می‌داند، اما به‌منظور حفظ شأن تیم مذاکره‌کننده، از هرگونه اقدام تلافی‌جویانه در شرایط فعلی خودداری خواهد کرد.