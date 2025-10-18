باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی ـ سردار مومنی، در آیین افتتاح ساختمان شمارهگذاری خودرو و رونمایی از پلاک منطقه آزاد تجاری–صنعتی اینچهبرون با اشاره به اهمیت این طرح گفت که این مراسم یکی از شیرینترین برنامههایی است که برای مردم عزیز این منطقه برگزار میشود و ابراز امیدواری کرد نتایج این افتتاح هرچه زودتر در استان گلستان نمایان شود.
وی با بیان اینکه حمایت از نهادهای توسعهای از رویکردهای اصلی فرماندهی کل انتظامی و پلیس راهور است، افزود که هر دستگاه و سازمانی که برای توسعه کشور گام بردارد، پلیس با تمام توان از آن پشتیبانی میکند، زیرا نتیجه توسعه، رضایتمندی مردم است.
سردار مومنی با اشاره به همزمانی افتتاح مراکز شمارهگذاری در دو منطقه آزاد اینچهبرون و سیستان تصریح کرد: این همزمانی نشاندهنده اهمیت موضوع برای پلیس است و حتی تأخیر یکروزه در اجرای چنین طرحهایی پذیرفته نیست، چراکه منفعت مستقیم آن به مردم بازمیگردد.
وی درباره اهداف اجرای طرح شمارهگذاری خودروهای مناطق آزاد اظهار داشت که هدف از اجرای این طرح، تسهیل واردات خودرو، ساماندهی فرآیندهای شمارهگذاری و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در این زمینه است. به گفته وی، با سازوکار جدید و تفاهمنامهای که با منطقه آزاد امضا شده، از بروز تخلفات احتمالی نیز جلوگیری خواهد شد.
جانشین پلیس راه کشور در ادامه با اشاره به وضعیت تصادفات در استان گلستان بیان کرد که خوشبختانه در پنجماهه نخست امسال بر اساس گزارش پزشکی قانونی، شاهد کاهش تصادفات در استان بودهایم. هرچند حتی از دست دادن یک نفر نیز زیاد است، اما این روند کاهشی امیدوارکننده است و انتظار میرود تا پایان سال ادامه یابد.
وی از استاندار گلستان و مدیران استان بهویژه شورای راهبری کاهش تصادفات قدردانی کرد و افزود، مدیران استان گلستان واقعاً پایکار هستند و در حوزه کاهش تصادفات تلاش چشمگیری دارند.
سردار مومنی همچنین از مسئولان منطقه آزاد اینچهبرون خواست تا با توجه به افزایش تردد و رفتوآمد در محورهای مواصلاتی منطقه آزاد، به حوزه ایمنی راهها و زیرساختهای حملونقل توجه ویژهای داشته باشند. او تأکید کرد که توسعه زیرساختها، نصب دوربینهای کنترل سرعت و ارتقای ایمنی جادهها برای جلوگیری از افزایش تصادفات در آینده ضروری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ضوابط تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد توضیح داد که تا چند ماه گذشته خودروهای پلاک منطقه آزاد تنها دو نوبت ۳۰روزه در سال مجاز به ورود به سرزمین اصلی بودند، اما با پیگیریهای انجامشده، این مدت به چهار نوبت ۱۵روزه افزایش یافته است تا مجموعاً ۶۰ روز در سال بتوانند در سرزمین اصلی تردد کنند. این اقدام با استقبال مردم روبهرو شده و پاسخگوی نیازهای آنان است.
جانشین پلیس راه کشور در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل این طرح، ضمن افزایش رضایتمندی مردم منطقه، شاهد رونق اقتصادی و کاهش تصادفات در استان گلستان باشیم.