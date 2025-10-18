باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آیین افتتاحیه این دوره از مسابقات با حضور جمع زیادی از مسئولان استانی و کشوری، حافظان، قاریان و قرآن دوستان در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج آغاز شد.

شرکت کنندگان در این مسابقات از امروز به مدت ۱۰ روز در رشته‌های حفظ۲۰جزء، حفظ کل، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان، دعا خوانی، همخوانی و همسرایی در ۲ بخش خواهران و برادران با هم به رقابت می‌پردازند.

رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار کرد: این رویداد قرآنی بزرگترین رویداد دینی و قرآنی با شعار قرآن کتاب وحدت است در کردستان در حال برگزاری است.

مجیدی مهر بیان کرد: برگزاری این دوره از مسابقات دارای پیام‌های مختلفی است و یکی از مهم‌ترین آن پیام وحدت و انسجام ملی در محور قرآن است کردستان از دیرباز به مردم قرآن دوست و جلسات قرآنی معروف بوده است.

وی با بیان اینکه برگزاری این دوره از مسابقات تقریباً هر ۲۰ سال یکبار به یک استان های کشور می‌رسد، امسال به استان کردستان رسیده است، افزود: مسابقات در رشته‌های مختلف قرائت حفظ ترتیل دعاخوانی مفاهیم در دو بخش خواهران و برادران در جمع ۳۰۰ نفر از نخبگان قرآنی کشور در بزرگ‌ترین گردهمایی قرآنی شرکت دارند.

رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه گفت: این مسابقات از ۲۶ مهرماه در بخش های مختلف برگزار خواهد شد و تا چهارم آبان ماه ادامه خواهد داد و روز پنجم آبان ماه مراسم اختتامیه مسابقات برگزار خواهد شد.

مجیدی مهر گفت: در حاشیه برگزاری مسابقات قرآنی کنگره بین المللی قرآن کریم نگل نیز برگزار می‌شود که قاریان ممتاز کرد زبان از نقاط مختلف کشور مانند کرد کرمانج کرد مهاباد کرد‌های ایلام و کرمانشاه و قاریانی از کشور‌های ترکیه و عراق در سالن محل برگزاری مسابقات قرانی است، و از مردم مشتاق و قرآن دوست کردستان دعوت می‌شود که حتماً روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه در این آیین شرکت داشته باشد.

رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه بیان کرد: در بعضی از رشته‌های این مسابقات مانند قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن کریم ر دو بخش خواهران و برادران رتبه‌های برتر به مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران راه پیدا خواهند کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان نیز در این آیین اظهار کرد: کردستان استانی قرآن دوست است و قرآن مورد زیارت مردم قرار می گیرد و بیش از ۱۰ مکان زیارتی در این استان متعلق به نگهداری قرآن‌های تاریخی است.

حجت‌الاسلام محمد کاروند با بیان اینکه میزبانی از این مسابقات کشوری قرآن کریم افتخاری برای مردم استان کردستان است، افزود: از چند ماه پیش کمیته‌های مختلف برای میزبانی بهتر از این رویداد بزرگ ملی تشکیل شده است.

به گفته وی، از ماه ربیع ۱۰۰ محفل قرآنی در استان برگزار شده و در این ۱۰ روز برگزاری مسابقات هم ۱۰۰ محفل دیگر با حضور قاریان برجسته در نقاط مختلف روستایی و شهری استان برگزار خواهد شد.