تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال ایران برای نخستین بار در جمع ۱۶ تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه به میزبانی شهر پوئبلا مکزیک پیگیری می‌شود.

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها که با حضور ۳۲ تیم در هشت گروه از پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه آغاز شده بود، صبح امروز (شنبه ۲۶ مهر) به پایان می‌رسد و تیم ملی ایران با سه برد متوالی در صدر گروه چهارم قرار گرفت و برای اولین بار در جمع ۱۶ تیم برتر این رقابت‌ها قرار گرفت.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران (امیر علی قلعه نوی – حبیب ناصری) که پس از مرحله گروهی مستقیما به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد، ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه ۲۷ مهر در این مرحله به مصاف برنده دیدار لهستان و استرالیا می‌رود.

گفتنی است قلعه نوی و ناصری در قهرمانی زیر ۱۹ سال جهان ۲۰۲۴ نیز نخستین مدال والیبال ساحلی ایران را به رنگ برنز کسب کردند.

