باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه، ۲۶ مهر) در همایش کارآفرینی اجتماعی و امنیت اجتماعی گفت: امروز بخشی از فاصله میان آرمان‌های انقلاب و واقعیت‌های زندگی مردم به‌روشنی احساس می‌شود.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: نخستین گام در حل این چالش، پذیرش آن است زیرا تا زمانی که مسئله را به رسمیت نشناسیم، توان حل آن را نخواهیم داشت؛ برای رفع این ناهماهنگی، ضروری است میان نهاد دولت و مردم، مشارکتی واقعی و معنادار شکل گیرد.

رئیس مجلس بیان کرد: واقعیت تلخی که وجدان همه ما را اذیت می‌کند این است که آرمان‌های واقعی در باورها، اندیشه‌های ما، با زندگی روزمره و ملموس مردم همخوانی ندارد؛ باید این موضوع را بپذیریم تا قدرت حل مساله را داشته باشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: این وقتی قابل حل است که مشارکت معناداری بین نهاد دولت و مردم وجود داشته باشد. کشور آنقدر سیاست‌زده است که تا می‌گوییم دولت، از این دولت و مجلس حرف می‌زنند و موضوع به حاشیه می‌رود به همین دلیل از نهاد دولت نام بردم.

قالیباف بیان کرد: دوگانه مضری است؛ از یک طرف نهاد دولت به دنبال صرف بودجه در اختیارش است که به بدترین نحو و با فشل‌ترین ساختار ممکن آن را هزینه می‌کند.

رئیس مجلس اظهار کرد: ما در نیت پاک، قصد خیر و تلاش قابل تعظیم فعالیت‌های خیریه که به‌صورت سنتی انجام می‌شود، ذره‌ای شک نداریم، اما طبق گزارش‌های ارائه شده، این اقدامات فاقد پایداری هستند و مقیاس‌پذیری ندارند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه ۴۵ ساله درگیر حوزه عمل و میدان هستم، گفت: باید به طور خیلی روشن همکاری‌مان از جنس همکاری نهادی باشد، چون فردی نمی‌توان کار را پیش برد؛ یک طرف نهاد دولت است، اما آن طرف، کدام نهاد است. حرف از مردم می‌زنیم اما کدام مردم و چگونه؟

قالیباف با اشاره به برنامه هفتم گفت: در برنامه هفتم آمده که دولت باید کوچک شود، پیش از اینکه بحث این باشد که دولت کوچک یا بزرگ باشد، مهم این است که دولت خردمند و توانمند باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس توضیح داد: اگر دولت خردمند بود، از عقل جمعی استفاده می‌کرد و عقلانیت مبنای کارش بود، تردید نکنید که دولت چه کوچک باشد و چه بزرگ، به‌درستی متوجه می‌شود که درباره چه حوزه‌ای نیاز است که گسترش پیدا کند و کجا باید کوچک‌تر و چابک‌تر باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: کوچک و بزرگی بودن دولت ملاک نیست و کارآمدی ملاک است، البته حتما چابک بودن و کوچک بودن دولت موضوع مهمی است اما نحوه پرداختن به آن هم مهم است.

رئیس مجلس اظهار کرد: ما در کشور به دنبال حل مشکلات هستیم، اما باید مشکلات را به مسئله تبدیل کنیم و بعد قدرت حل مسئله را داشته باشیم. تا زمانی مسئله را به رسمیت ندانسته باشیم، قابل‌حل نیست.

قالیباف بیان کرد: دولت باید باور و اعتقاد به پیشرفت داشته و این موضوع در همه وجودش باشد. زمانی که ثروت داشته را به باد می‌دهیم چگونه می‌خواهیم سرمایه را جذب کنیم این معلوم است که خردمندی، توان، توانایی و ایمان نداریم و نتیجه آن چالش‌های موجود است.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: پیشرفت باید با محوریت برنامه‌ریزی باشد که نمونه آن برنامه هفتم است؛ از برنامه هفتم دفاع می‌کنم، البته این به این معنا نیست که این برنامه اشکال ندارد. اشکال جدی دارد که در صورت وجود اشکال، مجلس آن را اصلاح می‌کند.

رئیس مجلس تصریح کرد: رویکرد برنامه هفتم مسئله‌محور است و به دنبال حل مسائل است. ما در برنامه هفتم مسائل را به رسمیت شناختیم.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: دولت و نهاد دولت اعتقاد داشته باشد که راه‌حل مسائل هم از طریق مردم است. دولت به جای تصدی گری، نقش هماهنگ کننده و تسهیل‌گری داشته باشد؛ نباید دولت از کار تولی‌گری خارج شده و به سمت تصدی‌گری سوق پیدا کند.

قالیباف با تاکید بر اینکه امام (ره) همواره مردم را مبنای همه کارها قرار می‌داد، گفت: عقلانیت، عدالت و معنویت در تفکر و رویکرد امام (ره) بود، اما ما در کارآفرینی اجتماعی چقدر این سه محور را اجرایی می‌کنیم.

وی افرود: کارآفرینی اجتماعی صرفا یک مدل اقتصادی نیست، بلکه یک نهضت فکری و عملی برای مفهوم پیشرفت و ارتقای جامعه در توسعه اجتماعی در همه ابعاد است.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: حرف از توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌زنیم، اما کمتر حرف از توسعه اجتماعی زدیم درحالی‌که توسعه اجتماعی مبنای توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

وی افزود: در کارآفرینی اجتماعی، عقلانیت را برای شناخت مسئله، عدالت را برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و معنویت را در نیت و عمل انجام کار نیاز داریم.

قالیباف گفت: فردی مستضعف است که ظرفیت و خلاقیت و توانمندی بالقوه دارد، اما بالفعل نشده است. مستکبر کسی است که برای تبدیل ظرفیت بالقوه فرد به بالفعل، مانع شده و تسهیل گری نکند، لذا در کارآفرینی اجتماعی وقتی درباره عدالت بحث می‌کنیم به معنای یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها است.

رئیس مجلس تاکید کرد: قلب تپنده و هسته مرکزی کارآفرینی اجتماعی، مسئولیت اجتماعی است که باید در همه فعالیت‌های کارآفرینی اجتماعی جهت و حرکت را تنظیم کند.

وی با بیان اینکه وجه تمایز کارآفرینی اجتماعی در منفعت عام است، گفت: امروز مسئولیت اجتماعی را در کشور به بدترین شکل ممکن اجرا می‌کنیم.

قالیباف با بیان ایرادات خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، گفت: بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را به نوعی خصوصی‌سازی کرده و از زیر نهاد دولت خارج کردیم و به مردم هم ندادیم و وسط مانده‌اند؛ این اشکال در سهام عدالت و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وجود دارد.

وی افزود: می‌گویند با این کار بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خلق ثروت می‌کنند، اما به صراحت می‌گویم که خلق ثروت نمی‌کنند مثلا در حوزه معادن، درآمد دولت از معادن به اندازه‌ای است که فقط مابه‌التفاوت قیمت سوخت گازوئیلی که از دولت می‌گیرند ۵ برابر سودی است که به دولت می‌دهند، حالا این وسط تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» یک، ۲ یا ۵ همت پول توزیع و فقرا را بیشتر وابسته‌تر کرده و بیشتر سازمان‌های مردمی، خیریه‌ها و شهرداری‌ها را آلوده می‌کنند، حال اینکه ضدمسئولیت اجتماعی است. این وضعیت، اتفاق بدی است و به دنبال آن هر روز مشکلات بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی و حرکت اقتصادی بدون اصلاحات انرژی حرف بی‌ربطی است، گفت: با این وضعیت انرژی آیا می‌توان به راندمان درست برسیم؟ همه چیز آن غلط در غلط است. این حرفم بدان معنا نیست که می‌خواهیم قیمت انرژی را بالا ببریم که آن هم روش خود را دارد.

رئیس مجلس تاکید کرد: در این حوزه اولین راه بالابردن قیمت نیست، اولین راه این است که انرژی را مردمی‌سازی کنیم. این انفال عمومی و برای مردم است و باید عادلانه به مردم برسد؛ نمی‌شود که ۴۶ درصد مردم از یک بخش از این انرژی صددرصد بهره‌مند شوند و ۵۲ درصد مردم یک ریال از این انرژی برخوردار نشوند و فقط دود آن، این افراد را مریض کند. راه آن هم فقط افزایش قیمت نیست و چندین گام قبل از افزایش قیمت وجود دارد.

وی در ادامه گفت: باور ما این است که محصول نهایی در کارآفرینان اجتماعی، کالا و خدمات نیست، محصول نهایی این است که تغییر مثبت و ماندگار و باوری است که فرهنگ درست می‌شود اگر فرهنگ درست شد اصلاح مصرف انرژی هم درست می‌شود و این سرمایه بزرگ را از بین نمی‌بریم که تابستان کولر روشن و پنجره باز است و در زمستان هم شوفاژ روشن و افراد با زیرپوش در خانه هستند.

قالیباف بیان کرد: کارآفرینی چند شخصیتی و چند جانبه است که در آن شفقت، ذکاوت، جسارت، خلاقیت و کارامدی و حضور مردم و مردمی سازی و فرصت های برابر وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید از تجارب خوب دنیا استفاده کرد، افزود: وقتی فرهنگ ایرانی، تمدن ایرانی و تمدن اسلامی را نگاه می‌کنیم، همیشه فرهنگ جوانمردی و مودت در همه ابعاد بوده که مردم به هم نوع کمک می‌کردند، اما امروز نیازمند بازآفرینی هستیم که در کارآفرینی اجتماعی با یک نگاه فناوری اجتماعی هم به آن نگاه کنیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه خانواده نخستین و پایدارترین نهاد اجتماعی است، گفت: اگر حرف از مردم می‌زنیم، این کار را باید از خانواده آغاز کنیم؛ در نهاد خانواده اخلاق، اقتصاد و امید است، خانه جایی است که عشق، اعتماد و کار در آن موج می‌زند. اینجا آغاز هسته اصلی کارآفرینی اجتماعی است که نهاد خانواده را مبنای کار قرار می‌دهیم.

قالیباف ادامه داد: در دنیا نزدیک به ۵۰ درصد بنگاه‌های موفق مربوط به بنگاه‌هایی است که از خانواده شکل گرفته و بعضا سابقه ۳۰۰ ساله دارند. تحقیقات نشان می‌دهد این بنگاه‌ها در برابر ناپایداری و جنگ و حوادث ، ۴۰ درصد پایداری بیشتری دارند.

وی گفت: اگر خانواده و نهاد خانواده قدرتمند شد، جامعه قدرتمند می‌شود. رهبر انقلاب می‌فرمایند که ما باید به دنبال «ایران قوی» باشیم؛ زمانی ایران و تک‌تک افراد قوی می‌شوند که نهاد خانواده قوی شود.

قالیباف بیان کرد: عدالت اجتماعی بدون نهاد خانواده تنها شعار است، اگر عدالت اجتماعی می‌خواهیم باید به خانواده توجه کنیم.

رئیس مجلس تاکید کرد: اگر می‌خواهیم یک کشور مستقل باشیم باید تولید کنیم و مولد باشیم. سؤال این است که باید چه تولید کنیم؟ باید قدرت برای تضمین امنیت‌مان تولید کنیم تا زیر بار زور، جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی نرویم. مولفه دیگر تولید ثروت برای پشتیبانی استقلال و سوم معرفت است که سرچشمه پیشرفت و شناخت است. چهارمین مولفه تولید منزلت به عنوان معیار عدالت است، لذا برای اینکه مولد باشیم باید قدرت، ثروت، معرفت و منزلت تولید کنیم.

وی با اشاره به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی گفت: مردمی‌سازی بدون شفافیت، شعار است؛ امروز در دنیایی هستیم که هر کاری می‌خواهیم انجام دهیم، باید بر پایه داده‌ها و شفافیت پیش رویم. عدالت زمانی قابل‌اندازه‌گیری است که داده‌ها به دارایی عمومی تبدیل شود.

قالیباف با اشاره به چهار عنصر مدیریت و حکمرانی ، هوشمندشازی، شفاف‌سازی ، مردمی‌سازی و کارامدی گفت: مطمئن باشید پیشرفتی که با مردم آغاز شود، برای مردم هم ادامه پیدا خواهد کرد.