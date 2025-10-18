در هوایی که هنوز بوی خشکی تابستان را با خود دارد، مردم روستای موجان در مسجد امام حسین(ع) گرد هم آمدند تا با آیینی دیرینه، آسمان را به بارش دعوت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی  ـمراسم توزیع آش باران در مسجد امام حسین (ع) این روستا، با حضور گرم اهالی، نوای دعا، و عطر آش داغ، رنگ و بویی از امید و همدلی داشت.

این آیین که ریشه در باور‌های مردمی و سنت‌های باران‌خواهی دارد، با پخت آش محلی و توزیع آن میان اهالی برگزار شد. زنان روستا از صبح زود دیگ‌ها را بار گذاشتند، کودکان با شور و شوق در کنار سفره‌ها دویدند، و پیرمردان با زمزمه‌های دعای باران، چشم به آسمان دوختند.

یکی از برگزارکنندگان مراسم گفت: آش باران فقط غذا نیست؛ نذر دل‌های ماست برای رحمت خدا. امیدواریم با این همدلی، باران بیاید و زمین‌هامان جان بگیرد. ان‌شاءاللّٰه این آیین، آغازی باشد بر بارندگی‌های پربرکت و سال‌هایی سرشار از آب و آبادانی برای خلجستان و سراسر ایران.

مردم موجان، با دل‌هایی پر از آرزو، این آیین را نه فقط برای بارش، بلکه برای ترسالی و پرآبی پیاپی برگزار کردند. دعای جمعی، صدای هم‌خوانی‌ها، و گرمای آش، همه و همه نشانه‌ای  از پیوند انسان با طبیعت و ایمان به رحمت الهی بود.

 

برچسب ها: آیین سنتی ، آش باران
خبرهای مرتبط
گوشه‌ای از آیین سنتی شمع گردانی خادمان حرم بانوی کرامت (س) +فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازار قم در سکوت پاییزی؛ میوه هست قدرت خرید نیست
آیین توزیع آش باران در موجان خلجستان برگزار شد
طرح محله‌محوری قم الگویی برای کشور شد
حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم
پیاده‌روسازی ۲ هزار مترمربعی در بلوار مرجعیت قم
آغاز طرح ملی تعویض رایگان موتور‌های پرمصرف کولر آبی در قم
زنگ آغاز هفته تربیت‌بدنی و ورزش در زورخانه شهید فهمیده قم نواخته شد
کنترل و پایان سل ممکن است اگر با هم باشیم
قهرمان پروری در کشور از بستر مساجد آغاز شد
درخشش بانوان نیوکونگ‌فوی قم در مسابقات قهرمانی
آخرین اخبار
درخشش بانوان نیوکونگ‌فوی قم در مسابقات قهرمانی
قهرمان پروری در کشور از بستر مساجد آغاز شد
آیین توزیع آش باران در موجان خلجستان برگزار شد
زنگ آغاز هفته تربیت‌بدنی و ورزش در زورخانه شهید فهمیده قم نواخته شد
طرح محله‌محوری قم الگویی برای کشور شد
پیاده‌روسازی ۲ هزار مترمربعی در بلوار مرجعیت قم
حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم
کنترل و پایان سل ممکن است اگر با هم باشیم
آغاز طرح ملی تعویض رایگان موتور‌های پرمصرف کولر آبی در قم
بازار قم در سکوت پاییزی؛ میوه هست قدرت خرید نیست
اعلام قطعی گاز برخی نقاط قم در روز شنبه
درخشش نقره‌ای دختران گلف‌باز قمی در المپیاد استعداد‌های برتر کشور
اهدای جایزه مرد فوتسال آسیا به حضرت ولی‌عصر(عج)+فیلم
جزئیات ثبت‌نام عمره دانش‌آموزی در قم
هشدار پلیس راه قم برای استفاده از لامپ زنون در خودروها