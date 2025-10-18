در هوایی که هنوز بوی خشکی تابستان را با خود دارد، مردم روستای موجان در مسجد امام حسین(ع) گرد هم آمدند تا با آیینی دیرینه، آسمان را به بارش دعوت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی ـمراسم توزیع آش باران در مسجد امام حسین (ع) این روستا، با حضور گرم اهالی، نوای دعا، و عطر آش داغ، رنگ و بویی از امید و همدلی داشت.

این آیین که ریشه در باور‌های مردمی و سنت‌های باران‌خواهی دارد، با پخت آش محلی و توزیع آن میان اهالی برگزار شد. زنان روستا از صبح زود دیگ‌ها را بار گذاشتند، کودکان با شور و شوق در کنار سفره‌ها دویدند، و پیرمردان با زمزمه‌های دعای باران، چشم به آسمان دوختند.

یکی از برگزارکنندگان مراسم گفت: آش باران فقط غذا نیست؛ نذر دل‌های ماست برای رحمت خدا. امیدواریم با این همدلی، باران بیاید و زمین‌هامان جان بگیرد. ان‌شاءاللّٰه این آیین، آغازی باشد بر بارندگی‌های پربرکت و سال‌هایی سرشار از آب و آبادانی برای خلجستان و سراسر ایران.

مردم موجان، با دل‌هایی پر از آرزو، این آیین را نه فقط برای بارش، بلکه برای ترسالی و پرآبی پیاپی برگزار کردند. دعای جمعی، صدای هم‌خوانی‌ها، و گرمای آش، همه و همه نشانه‌ای از پیوند انسان با طبیعت و ایمان به رحمت الهی بود.