فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار از کشف سرقت طلاجات از یک منزل مسکونی و دستگیری سارق و مالخر اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ محمود حسین‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار گفت: در پی اعلام وقوع سرقت از یک منزل مسکونی در یکی از مناطق فریدونکنار، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: مأموران پس از حضور در محل و انجام تحقیقات اولیه دریافتند از منزل شاکی ۲ قطعه دستبند طلا، یک گردنبند و ۲ ربع‌سکه طلا به سرقت رفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار گفت: با بازبینی تصاویر دوربین‌های مدار بسته اطراف محل سرقت و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت سارق شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ حسین‌زاده افزود: متهم در ابتدا منکر هرگونه سرقت بود، اما در مواجهه با مستندات پلیس و مشاهده تصاویر دوربین مدار بسته، به سرقت طلاجات اعتراف کرد.

او گفت: در ادامه تحقیقات، مأموران مالخر اموال مسروقه را نیز شناسایی و دستگیر کردند و مقادیری از اموال به سرقت رفته از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی فریدونکنار با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، افزود: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات مستمر انتظامی، اجازه نخواهد داد سارقان و مالخران، آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.