رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی یک مجرم اینترنتی با پوشش سایت فروش لوازم خانگی ارزان قیمت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران از شناسایی یک مجرم اینترنتی با پوشش سایت فروش لوازم خانگی ارزان قیمت خبر داد و اظهار کرد: این شیاد مجازی در بیش از ۱۱ استان سراسر کشور کلاهبرداری و با وعده دروغین تحویل یک ماهه کالا و نیز سوءاستفاده از تصاویر فروشگاههای اینترنتی معتبر اعتماد کاربران را جلب میکرده است.
وی افزود: شاکیان پرونده در اظهارات خود گفتهاند که باتوجه به قیمتهای مناسبی که در این سایت و تبلیغات گستردهای که از آن در فضای مجازی دیده بودند ترغیب شده و پس از اعتماد، مبلغ را به صورت کامل واریز کردهاند تا کالای مورد نظر را یک ماه بعد از تسویه مبلغ دریافت کنند، اما پس از گذشت مدت زیادی از تاریخ تحویل هیچ پاسخی از سمت فروشنده و پشتیبان سایت دریافت نکردهاند تا به عدم ارسال کالا متوجه شده و مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند. مجرم با دریافت مدارک هویتی خریداران به بهانه ثبت نام و صدور حواله از این اطلاعات نیز در مسیر فعالیت مجرمانه سوءاستفاده میکرده است.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با اشاره به اینکه شکات پرونده از ۱۱ استان مختلف کشور و اولویت پلیس تسریع در بازگشت وجه به حساب شکات است، خاطرنشان کرد: متهم این پرونده با سوءاستفاده از تصاویر فروشگاههای معتبر و تبلیغات گسترده در فضای مجازی در سراسر کشور فعالیت میکرده و تمام مالباختگان این پرونده فریب تبلیغات دروغین و قیمتهای بسیار ارزانتر از حد معمول سایت مورد نظر را خوردهاند و به راحتی برای دریافت حواله کالا مدارک هویتی خود را در اختیار متهم قرار دادهاند.
سردار گودرزی به شهروندان توصیه کرد فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب فضای مجازی را نخورید و خرید کالای خود را فقط از فروشگاههای معتبر و دارای مجوز انجام دهید.
وی همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.
منبع: پلیس