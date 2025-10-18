باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: هر ساله در ماههای سرد سال، برنامههای کاهش آلودگی هوا با هدف کنترل منابع آلاینده از سوی متولیان امر اجرا میشود، اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی و نیز نبود مدیریت واحد یکپارچه در هماهنگی بین دستگاهها و کمبود منابع مالی، این اقدامات نتوانستهاند تأثیر ملموسی بر کیفیت هوای تهران بگذارند.
وی افزود: بررسی دادههای زیستمحیطی نشان میدهد که در سال جاری نیز شاخص آلودگی در بسیاری از روزهای مهر و نیمه نخست پاییز در وضعیت ناسالم قرار گرفته و با آغاز پایداری جوی و وقوع وارونگی دما، انتظار میرود این روند همچون سالهای گذشته در فصول زمستان نیز تشدید شود.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در ادامه یادآور شد: تهران در دو دهه گذشته به طور مداوم با پدیده وارونگی دما و افزایش آلایندههای جوی مواجه بوده است و با وجود اجرای طرحهای مختلف از جمله طرح کنترل آلودگی هوا و محدودیت تردد خودروها، شاخص کیفیت هوا در ماههای سرد سال، هوای پایتخت همچنان در وضعیت ناسالم یا بسیار ناسالم قرار داشته است؛ که باید چارهای عاجل در این باره اندیشیده شود.
پیرهادی گفت: مدیریت شهری دوره ششم در راستای کاهش آلودگی هوا نسبت به نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی و شروع برقی سازی تاکسیها و اتوبوسها و افزایش واگنهای مترو اقدامات جدی را آغاز کرده است و اگر این روند تا چند سال آینده ادامه پیدا کند شاهد کاهش آلودگی هوا خواهیم بود.
این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: معتقدم بدون نوسازی و توسعه ناوگان حملونقل عمومی، کنترل واقعی صنایع آلاینده، توسعه انرژیهای پاک و مشارکت مردم هیچ طرحی در زمینه کاهش آلودگی هوا به نتیجه نخواهد رسید و این معضل همچنان سلامت شهروندان را در پایتخت تهدید خواهد کرد.