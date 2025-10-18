باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جنجال بر سر یک مسابقه فوتبال + فیلم

تصمیم پلیس انگلیس برای اعمال ممنوعیت در ورود طرفداران تیم فوتبال اسرائیلی مکابی به انگلیس با خشم مقامات انگلیسی روبه‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استون ویلا انگلیس حضور هواداران تیم مکابی اسرائیل را در شهر بیرمنگام ممنوع کرد.

پارسال هواداران این تیم در هلند با حامیان فلسطین درگیر شدند و در شهر آمستردام آشوب به پا کردند.

 

