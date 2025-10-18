یک نماینده سابق و یک نماینده فعلی مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ماه‌های گذشته یک فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در یک برنامه تلویزیونی ادعایی در رابطه با ارتباط یک خانم با شخصیت‌های سیاسی کشور مطرح کرد که این ادعا در رسانه‌ها بازخورد منفی بسیار زیادی داشت. 

در پی طرح این ادعا، نماینده سابق مجلس برای ارائه مدارک و مستندات به مرجع قضایی احضار شد که بدلیل عدم ارائه مدارک و مستندات معتبر در مورد اظهاراتش، کیفرخواست از سوی دادسرا صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.

در همان زمان این فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس، مجددا با حضور در یک برنامه تلویزیون اینترنتی وابسته به یکی از موسسات مطبوعاتی کشور، ادعا‌های قبلی خود را تکرار کرد که در رابطه با این موضوع نیز برای این رسانه و فعال سیاسی پرونده قضایی تشکیل شد.

پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه، حکم مقتضی صادر شد.

طبق حکم صادره نماینده سابق مجلس به ۱۴ ماه حبس محکوم شد که این حکم به مدت ۴ سال به صورت تعلیقی خواهد بود. 

این نماینده سابق مجلس همچنین به ۲ سال منع فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانه ها، پایگاه‌های خبری و ... محکوم شد.

براساس حکم صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران، مدیرمسئول رسانه‌ای که ضمن گفت‌و‌گو با این فعال سیاسی، ادعا‌های کذب وی را پخش کرده بود نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

احکام صادره قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه است.

یک نماینده مجلس به اتهام تشویش اذهان عمومی به ۳ ماه و یک روز حبس محکوم شد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که چندی پیش اظهارات خلاف امنیت ملی مطرح کرده بود به اتهام تشویش اذهان عمومی به حبس و منع فعالیت رسانه‌ای محکوم شد.

 چندی پیش اظهارات خلاف امنیت ملی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در یک گفت‌وگوی اینترنتی که موجب تشویش اذهان عمومی شده بود که با شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و اعلام جرم دادستانی تهران همراه شد.

همچنین براساس قانون، در رابطه با اظهارات این نماینده مجلس استعلام لازم از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اخذ شد که در پاسخ به دستگاه قضایی اعلام شد اظهارات این نماینده مجلس در چارچوب وظایف نمایندگی نبوده است. 

برهمین اساس، در پی تشکیل پرونده قضایی علیه این نماینده مجلس و بررسی پرونده در شعبه بازپرسی، کیفرخواست وی به اتهام تشویش اذهان عمومی صادر و پرونده با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.

پس از رسیدگی به این پرونده، حکم از سوی دادگاه صادر شد.

براساس حکم دادگاه این نماینده مجلس به ۳ ماه و یک روز حبس محکوم شد که حکم صادره به مدت ۳ سال به صورت تعلیقی است. 

همچنین براساس حکم دادگاه، این نماینده مجلس به ۲ سال منع فعالیت رسانه‌ای و انجام مصاحبه و انتشار مطلب در رسانه‌ها محکوم شده است. 

مدیر مسئول رسانه منتشرکننده اظهارات خلاف امنیت ملی این نماینده مجلس نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.

احکام صادره در دادگاه تجدید نظر قابل تجدیدنظر خواهی است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: نماینده مجلس ، قوه قضاییه ، محکومیت
خبرهای مرتبط
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
زمان شناسایی و توقیف اموال به ۴ دقیقه کاهش یافته است
قاضی شهریاری:
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
ضرورت ایجاد زیرساخت‌های دادگاه صلح و شورای حل اختلاف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
سابق که کاملا مشخصه کیه فعلی هم فکر کنم دیروز yjc ازش مطلب منتشر کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
اسم نگفتن چه صیغه ای است
بگید نام نماینده ها را
۰
۳
پاسخ دادن
جنایت شبانه بر سر کری خوانی
نظر سازمان محیط زیست درباره بارورسازی ابرها چیست؟
صدور۶ میلیون گواهینامه دوزبانه/ تسهیل رانندگی ایرانیان در کشور‌های عضو کنوانسیون وین
پلیس قلابی در دادگاه منکر قتل شد
ردپای سریال‌های نمایش خانگی در اعتیاد نوجوانان
بزرگراه شهید بابایی و همت تردد پرحجم و سنگین است
ناکارآمدی قانون پیش‌فروش مسکن ریسک خرید را افزایش و پرونده‌های کثیرالشاکی را افزایش می‌دهد
نام نویسی بیش از ۱۳ هزار نفر برای حج تمتع ۱۴۰۵
شناسایی نفوذی‌ها با همکاری مردم سریع‌تر به نتیجه می‌رسد
رفتار‌های پرخطر در بزرگراه‌ها رصد و پیگیری می‌شود
آخرین اخبار
ثبت ۹۰۰ هزار پرونده در سامانه اشتغال بهزیستی
اجرای طرح دستگیری زورگیران خشن در تهران
دو نماینده مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند
تداوم آلودگی هوای تهران نشان ناکارآمدی طرح‌های سالانه است
دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در تهران
اعمال قانون بیش از ۷۵ هزار تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع‌ها در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴
انتقال چهار زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور
رفتار‌های پرخطر در بزرگراه‌ها رصد و پیگیری می‌شود
رسیدگی به پرونده قاچاق ۶۰ هزار کیلو برنج در سازمان تعزیرات
شناسایی نفوذی‌ها با همکاری مردم سریع‌تر به نتیجه می‌رسد
صدور۶ میلیون گواهینامه دوزبانه/ تسهیل رانندگی ایرانیان در کشور‌های عضو کنوانسیون وین
نام نویسی بیش از ۱۳ هزار نفر برای حج تمتع ۱۴۰۵
ناکارآمدی قانون پیش‌فروش مسکن ریسک خرید را افزایش و پرونده‌های کثیرالشاکی را افزایش می‌دهد
پلیس قلابی در دادگاه منکر قتل شد
کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است
بزرگراه شهید بابایی و همت تردد پرحجم و سنگین است
سامانه سببی و نسبی ثبت‌احوال باید تا پایان اسفندماه تکمیل شود
ردپای سریال‌های نمایش خانگی در اعتیاد نوجوانان
جنایت شبانه بر سر کری خوانی
نظر سازمان محیط زیست درباره بارورسازی ابرها چیست؟
لوازم خانگی ارزانی که هیچوقت به منزل نرسید
دستگاه قضایی در توسعه عدالت، استفاده از فناوری را در دستورکار قرار داده است
دستگیری ۱۵۳ سارق و قاتل مسلح و کشف ۸۰۳ قبضه سلاح ممنوعه در کرمان
ضرورت توسعه اقدامات حقوقی کشور‌ها علیه جنایات رژیم صهیونیستی
شایعه «قتل عمد» در تصادفات مربوط به خودرو‌های دارای چراغ زنون کذب است
تعیین تکلیف ملک مشهور مرکز تهران پس از ۱۰ سال
معاون سازمان بازرسی از شعب اخذ رأی انتخابات نظام پزشکی بازدید کرد
تشکیل ۳ هزار پرونده تخلفاتی و کیفری در یکسال گذشته
ابلاغ توافق‌نامه اجرایی شماره‌گذاری وسایل نقلیه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی سیستان و اینچه‌برون
برگزاری رالی خانوادگی پلیس راهور/ نشاط اجتماعی در کنار ارتقای فرهنگ ترافیک