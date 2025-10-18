سریال «آلا» به تهیه‌کنندگی مصطفی علمی‌فرد و کارگردانی شکیل مظفری، داستان زندگی زوج‌های جوانی را روایت می‌کند که با چالش‌ها و مشکلات متعددی رو‌به‌رو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال خانوادگی «آلا» از امروز شنبه ۲۶ مهر ماه هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می شود.

 این مجموعه به تهیه‌کنندگی مصطفی علمی‌فرد و کارگردانی شکیل مظفری تولید شده و داستان زندگی زوج‌های جوانی را به تصویر می‌کشد که در مسیر فرزندآوری با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو هستند.

سریال «آلا» با تمرکز بر موضوع فرزندپروری، تلاش می‌کند دغدغه‌ها و چالش‌های خانواده‌های امروزی را به شکل واقع‌گرایانه‌ای به نمایش بگذارد.

 هر قسمت روایتگر داستان گروهی از زوج‌هاست که به دلایل مختلف تصمیم به بچه‌دار شدن گرفته‌اند، اما در این مسیر با موانع و مشکلات گوناگونی مواجه می‌شوند که زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این سریال خانوادگی با ترکیبی از لحظات شیرین، چالش‌های واقعی و روایت‌های تأمل‌برانگیز، مخاطبان را در کنار خود نگه داشته و به موضوعی مهم در جامعه امروز یعنی فرزندپروری پرداخته است.

در این مجموعه بازیگران مطرحی چون داریوش فرهنگ، سام قریبیان، نیلوفر کوخانی، بهرام ابراهیمی، نفیسه روشن، ویدا جوان، بیتا سحرخیز، کاوه خداشناس، رویا جاویدنیا، حمیرا ریاضی، علی اوسیوند، سیاوش مفیدی، سید مهرداد ضیایی، رامین راستاد، ندا قاسمی، مریم سرمدی، مریم مومن، یحیی توسلی و ناهید قهرمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «آلا» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش و بازپخش آن نیز در ساعات ۲ و ۹ شب روی آنتن می‌رود.

برچسب ها: سریال تلویزیونی ، فیلم و سریال
خبرهای مرتبط
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از پدر تا بنجامین باتن
سفر شبکه امید به «برج‌های مالوری»
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«خانم‌های این خانه»؛ قصه زنانی که برای داشتن جامعه‌ای انقلابی تلاش کردند
فصل دوم «سوجان» در مرحله بازنویسی طرح/ پاسخ معاون استان‌ها به حاشیه‌های «پایتخت»
پاسداشت کارنامه هنری مهدی فخیم زاده در شبکه نمایش
فراخوان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد 
پنجمین جشنواره ملی پژواک، حماسه‌ای در صدای مردم
«او اینجا نیست» جایزه کارگردانی جشنواره ایسلند را از آن خود کرد
«بوبوم، در سفری طولانی به خانه» در شبکه امید
«سیمای خانواده» سه دهه همراه با خانواده ایرانی
پخش سریال خانوادگی «آلا» با موضوع فرزندپروری
آخرین اخبار
پخش سریال خانوادگی «آلا» با موضوع فرزندپروری
«سیمای خانواده» سه دهه همراه با خانواده ایرانی
«بوبوم، در سفری طولانی به خانه» در شبکه امید
پاسداشت کارنامه هنری مهدی فخیم زاده در شبکه نمایش
«او اینجا نیست» جایزه کارگردانی جشنواره ایسلند را از آن خود کرد
فراخوان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد 
پنجمین جشنواره ملی پژواک، حماسه‌ای در صدای مردم
فصل دوم «سوجان» در مرحله بازنویسی طرح/ پاسخ معاون استان‌ها به حاشیه‌های «پایتخت»
«خانم‌های این خانه»؛ قصه زنانی که برای داشتن جامعه‌ای انقلابی تلاش کردند
هم‌نوایی هنرمندان و اهالی رسانه ملی در هفته «فارسِ ایران»
آغاز اکران بین‌المللی «مست عشق» و پوستری جدید از «مجنون»
آیین تشییع و خاکسپاری «سعید مظفری» برگزار شد
اعلام تاریخ مراسم خاکسپاری یک هنرمند