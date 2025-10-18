باشگاه خبرنگاران جوان - سریال خانوادگی «آلا» از امروز شنبه ۲۶ مهر ماه هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می شود.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی مصطفی علمی‌فرد و کارگردانی شکیل مظفری تولید شده و داستان زندگی زوج‌های جوانی را به تصویر می‌کشد که در مسیر فرزندآوری با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو هستند.

سریال «آلا» با تمرکز بر موضوع فرزندپروری، تلاش می‌کند دغدغه‌ها و چالش‌های خانواده‌های امروزی را به شکل واقع‌گرایانه‌ای به نمایش بگذارد.

هر قسمت روایتگر داستان گروهی از زوج‌هاست که به دلایل مختلف تصمیم به بچه‌دار شدن گرفته‌اند، اما در این مسیر با موانع و مشکلات گوناگونی مواجه می‌شوند که زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این سریال خانوادگی با ترکیبی از لحظات شیرین، چالش‌های واقعی و روایت‌های تأمل‌برانگیز، مخاطبان را در کنار خود نگه داشته و به موضوعی مهم در جامعه امروز یعنی فرزندپروری پرداخته است.

در این مجموعه بازیگران مطرحی چون داریوش فرهنگ، سام قریبیان، نیلوفر کوخانی، بهرام ابراهیمی، نفیسه روشن، ویدا جوان، بیتا سحرخیز، کاوه خداشناس، رویا جاویدنیا، حمیرا ریاضی، علی اوسیوند، سیاوش مفیدی، سید مهرداد ضیایی، رامین راستاد، ندا قاسمی، مریم سرمدی، مریم مومن، یحیی توسلی و ناهید قهرمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «آلا» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش و بازپخش آن نیز در ساعات ۲ و ۹ شب روی آنتن می‌رود.