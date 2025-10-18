وزیر آموزش و پرورش گفت: ۶۲ هزار بسته ورزشی برای مدارس روستایی و مناطق محروم آماده و توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش حیاتی فعالیت‌های تربیت‌بدنی در نظام آموزشی، گفت: فعالیت‌های تربیت‌بدنی بهترین میدان و ابزار تربیت هستند و تمامی ویژگی‌هایی که به دنبال آن هستیم از جمله نشاط، شادابی، کار تیمی و مهارت‌های ضروری دانش‌آموزادر این فعالیت‌ها قابل دستیابی است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: تربیت‌بدنی علاوه بر زیرساخت رشد جسمی و روحی دانش‌آموزان، موجب نشاط و شادابی در جامعه می‌شود و در درمان بسیاری از بیماری‌های جسمی و روانی نیز مؤثر است.

کاظمی با اشاره به بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های درون و برون‌مدرسه‌ای ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم از این ظرفیت‌ها هم در برنامه درسی رسمی و هم در فعالیت‌های فوق‌برنامه استفاده کنیم تا استعدادهای دانش‌آموزان شناسایی و پرورش یابند. همکاری با فدراسیون‌ها زمینه بهره‌مندی آنان از مهارت‌های ورزشی را فراهم می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در کنار سلامت جسمی، به ارتقای کیفیت آموزش نیز توجه داریم. در سال‌های گذشته و به‌ویژه امسال، اقدامات سخت‌افزاری خوبی در مدارس انجام شده است. احیای ورزش صبحگاهی و برگزاری المپیادهای ورزشی دانش‌آموزی می‌تواند ورزش را به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل کند.

کاظمی گفت: هر دانش‌آموز باید بخشی از زمان خود را به ورزش همگانی و بخشی دیگر را به ورزش مورد علاقه‌اش اختصاص دهد. ورزش حوزه‌ای است که حتی با حداقل امکانات نیز قابل بهره‌برداری است؛ بهترین فوتبالیست‌های ما از زمین‌های خاکی برخاسته‌اند و این واقعیتی است که همه ما به خوبی می‌دانیم.

وزی آموزش و پرورش همچنین درباره اقدامات حمایتی در مناطق کم‌برخوردار گفت: نزدیک به ۶۲ هزار بسته ورزشی برای مدارس روستایی و مناطق محروم آماده و تحویل شده تا حداقل امکانات فراهم شود و علاوه بر آن، در تلاشیم زیرساخت‌های ورزشی مناسبی در مدارس ایجاد کنیم.

کاظمی با اشاره به بودجه و سرانه‌های ورزشی مدارس تصریح کرد: هر بخش ردیف بودجه مشخص خود را دارد و سرانه‌های دانش‌آموزی به گونه‌ای تنظیم شده که علاوه بر بودجه اختصاصی ورزش و اعتبارات آن، از ۲۷ درصد اعتبارات اختصاصی وزارت نیز پشتیبانی شود. بخش زیادی از درآمدهای مدارس نیز صرف فعالیت‌های ورزشی خواهد شد.