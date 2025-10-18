وزیر آموزش و پرورش گفت: ۶۲ هزار بسته ورزشی برای مدارس روستایی و مناطق محروم آماده و توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش حیاتی فعالیت‌های تربیت‌بدنی در نظام آموزشی، گفت: فعالیت‌های تربیت‌بدنی بهترین میدان و ابزار تربیت هستند و تمامی ویژگی‌هایی که به دنبال آن هستیم از جمله نشاط، شادابی، کار تیمی و مهارت‌های ضروری دانش‌آموزادر این فعالیت‌ها قابل دستیابی است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: تربیت‌بدنی علاوه بر زیرساخت رشد جسمی و روحی دانش‌آموزان، موجب نشاط و شادابی در جامعه می‌شود و در درمان بسیاری از بیماری‌های جسمی و روانی نیز مؤثر است.

کاظمی با اشاره به بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های درون و برون‌مدرسه‌ای ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم از این ظرفیت‌ها هم در برنامه درسی رسمی و هم در فعالیت‌های فوق‌برنامه استفاده کنیم تا استعدادهای دانش‌آموزان شناسایی و پرورش یابند. همکاری با فدراسیون‌ها زمینه بهره‌مندی آنان از مهارت‌های ورزشی را فراهم می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در کنار سلامت جسمی، به ارتقای کیفیت آموزش نیز توجه داریم. در سال‌های گذشته و به‌ویژه امسال، اقدامات سخت‌افزاری خوبی در مدارس انجام شده است. احیای ورزش صبحگاهی و برگزاری المپیادهای ورزشی دانش‌آموزی می‌تواند ورزش را به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل کند.

کاظمی گفت: هر دانش‌آموز باید بخشی از زمان خود را به ورزش همگانی و بخشی دیگر را به ورزش مورد علاقه‌اش اختصاص دهد. ورزش حوزه‌ای است که حتی با حداقل امکانات نیز قابل بهره‌برداری است؛ بهترین فوتبالیست‌های ما از زمین‌های خاکی برخاسته‌اند و این واقعیتی است که همه ما به خوبی می‌دانیم.

وزی آموزش و پرورش همچنین درباره اقدامات حمایتی در مناطق کم‌برخوردار گفت: نزدیک به ۶۲ هزار بسته ورزشی برای مدارس روستایی و مناطق محروم آماده و تحویل شده تا حداقل امکانات فراهم شود و علاوه بر آن، در تلاشیم زیرساخت‌های ورزشی مناسبی در مدارس ایجاد کنیم.

کاظمی با اشاره به بودجه و سرانه‌های ورزشی مدارس تصریح کرد: هر بخش ردیف بودجه مشخص خود را دارد و سرانه‌های دانش‌آموزی به گونه‌ای تنظیم شده که علاوه بر بودجه اختصاصی ورزش و اعتبارات آن، از ۲۷ درصد اعتبارات اختصاصی وزارت نیز پشتیبانی شود. بخش زیادی از درآمدهای مدارس نیز صرف فعالیت‌های ورزشی خواهد شد.

برچسب ها: المپیاد درون مدرسه ای ، مسابقات ورزشی
خبرهای مرتبط
افتتاح بیش از ۲ هزار فضای ورزشی در مدارس کشور
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
رقابت دانش‌آموزان نخبه در دوازدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران و جهان
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
مرز باریک میان واقعی؛ هشدار درباره تصاویر نانومواد تولیدشده با هوش مصنوعی
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
افتتاح بیش از ۲ هزار فضای ورزشی در مدارس کشور
آخرین اخبار
ارسال ۶۲ هزار بسته ورزشی به مدارس روستایی و مناطق محروم
درمان قریب‌الوقوع آلزایمر و سرطان با صدا!
نخستین تصویرسازی نتایج علم‌سنجی از تاریخ علم در ایران
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران و جهان
افتتاح بیش از ۲ هزار فضای ورزشی در مدارس کشور
مرز باریک میان واقعی؛ هشدار درباره تصاویر نانومواد تولیدشده با هوش مصنوعی
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
سه عامل نشان دهنده مشکل کمر + فیلم
رقابت دانش‌آموزان نخبه در دوازدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه ایران
انتخابات نظام پزشکی تا ساعت ۱۹ تمدید شد
پویش ملی «بساز مدرسه» آغاز شد
نجات جان در شرایط بحرانی؛ آشنایی با اصول احیای قلبی-ریوی (CPR)
خواص فراوان خربزه مه‌ولاتی + فیلم
شرکت بیش از ۴۰۰۰ نفر در انتخابات نظام پزشکی تهران تاکنون/ ۱۱۰ هزار نفر واجد شرایط مشارکت در رای‌گیری هستند
شکایت خاصی در خصوص انتخابات نظام پزشکی گزارش نشده است
ظفرقندی: منابع ایران نزد سازمان جهانی بهداشت به‌سرعت تعیین‌تکلیف شود
انتشار اسامی کرم‌های غیرمجاز پوست صورت و بدن
اعلام نتایج انتخابات نظام پزشکی تا آخر امشب/ برگزاری انتخابات در ۲۱۱ شهر و ۲۷۹ حوزه