سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از اجرای طرح دستگیری سارقان زورگیر در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت درباره اجرای طرح دستگیری سارقان زورگیر و خشن در تهران، اظهار کرد: این سارقان از فرصتی که هنگام باز شدن در‌های منازل و پارکینگ‌ها به‌وجود می‌آمد استفاده می‌کردند. زمانی که با ریموت در زده می‌شد، آنها وارد منزل یا با خودرو وارد پارکینگ می‌شدند و از داخل ساختمان استفاده می‌کردند. سپس با سلاح سرد و شمشیر قمه اقدام به زورگیری می‌کردند.

وی ادامه داد: این افراد با چاقو و شمشیر قمه افراد را تهدید و اموالی مانند گردنبند طلا، گوشی و سایر وسایل را از شهروندان می‌گرفتند. ما گزارش تشکیل دادیم و اقدامات فنی را آغاز کردیم؛ هویت متهمان شناسایی شد و در یک اقدام ضربتی، با مجوز قضائی ورود کردیم. متهمان اعتراف کردند و مالباخته‌ها شناسایی شدند.

سرهنگ افشار تاکید کرد: اموالی که کشف شد توسط خودِ همین افراد و با همین شمشیر قمه وارد پارکینگ اصلی خانم‌ها شده بود؛ از جمله گردنبند و گوشی‌هایی که به دست آمده‌اند. متهمان سابقه‌دار هستند؛ یکی از آنها هشت فقره سابقه زندان، دیگری ۱۲ فقره و یکی دیگر شش فقره سابقه دارد. تاکنون ۶ شاکی پرونده تشکیل داده‌اند و پرونده‌ها در اختیار پایگاه دوم آگاهی برای بررسی قرار دارد. ارزش اموال کشف‌شده در حال بررسی است.

۱۱:۵۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
زورگیر = داعشی = غیر قابل ترحم
