معترضان در تظاهرات حمایت از فلسطین در پایتخت کره جنوبی، با پرتاب کفش به سمت تصویر نتانیاهو اقدامات جنایتکارانه اسرائیل در غزه را محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در تظاهراتی در حمایت از فلسطین در سئول، پایتخت کره جنوبی، معترضان با پرتاب کفش به سمت تصویر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، علیه اقدامات نظامی اخیر این رژیم جنایتکار در غزه اعتراض کردند.

این اقدام نمادین که در فرهنگ برخی کشور‌ها نشانه تحقیر و اعتراض شدید است، در جریان تجمعی اعتراضی صورت گرفت که در محکومیت جنایات اخیر اسرائیل در نوار غزه برگزار شده بود.

پرتاب کفش به عنوان نماد اعتراض، پیشینه‌ای در تحولات خاورمیانه دارد و بیانگر خشم و انزجار معترضان از سیاست‌های نتانیاهو است.

منبع: کانال تلگرام قدس