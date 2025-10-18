باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک در تاریخ ۲۵ مهر ماه جاری برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵، با صدور بیانیه‌ای، اقدام غیر قانونی سه کشور اروپایی در پس‌گشت و اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت وفق قطعنامه‌های قبلی را خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ و رویه حقوقی مربوطه حل اختلاف آن اعلام کرد و تاکید کرد که با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶مهر ماه ۱۴۰۴)، هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای ادامه تحریم‌ها ویا محدودیت‌های برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران وجود ندارد.

همچنین سفارت کشورمان در بانکوک با اشاره به نامه مشترک وزرای خارجه چین، جمهوری اسلامی ایران و روسیه به دبیر کل سازمان ملل و روسای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مخالفت صریح دو عضو دائم یعنی چین و روسیه در نشست شورای امنیت اقدام سه کشور اروپایی را بی اعتبار و فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.

در این بیانیه موضع جمهوری اسلامی در مورد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در مهلت مقرر ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ و الزام‌آور نبودن اجرای قطعنامه‌های قبلی برای کشور‌های عضو سازمان ملل مورد تاکید قرار گرفته است.