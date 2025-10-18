سفارت ایران در بانکوک با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای ادامه تحریم‌ها وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک در تاریخ ۲۵ مهر ماه جاری برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵، با صدور بیانیه‌ای، اقدام غیر قانونی سه کشور اروپایی در پس‌گشت و اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت وفق قطعنامه‌های قبلی را خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ و رویه حقوقی مربوطه حل اختلاف آن اعلام کرد و تاکید کرد که با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶مهر ماه ۱۴۰۴)، هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای ادامه تحریم‌ها ویا محدودیت‌های برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران وجود ندارد.

همچنین سفارت کشورمان در بانکوک با اشاره به نامه مشترک وزرای خارجه چین، جمهوری اسلامی ایران و روسیه به دبیر کل سازمان ملل و روسای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مخالفت صریح دو عضو دائم یعنی چین و روسیه در نشست شورای امنیت اقدام سه کشور اروپایی را بی اعتبار و فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.

در این بیانیه موضع جمهوری اسلامی در مورد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در مهلت مقرر ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ و الزام‌آور نبودن اجرای قطعنامه‌های قبلی برای کشور‌های عضو سازمان ملل مورد تاکید قرار گرفته است.

برچسب ها: سفارت ایران ، قطعنامه 2231 ، مکانیسم ماشه
خبرهای مرتبط
نه اقدام نظامی، نه اسنپ‌بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، ایران را از پیگیری منافع خود بازنمی‌دارد
بقائی: تجربه بهترین معیار برای تعیین مسیر آینده با آمریکاست/ قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خاتمه یابد
احمد کاظمی:
بسیاری از آئین‌های جمهوری آذربایجان ریشه در فرهنگ ایرانی دارند/ کریدور زنگزور یک فتنه ژئوپلیتیک است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیانیه وزارت امور خارجه ایران در مورد انقضای قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۶ مهر
باید نسبت به سناریوی شرم‌الشیخ هوشیار بود
مجلس با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران برخورد می‌کند
قالیباف: حل مسائل بدون پذیرش واقعیت‌ها ممکن نمی‌شود
عراقچی: هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، فاقد مبنای حقوقی است
هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای ادامه تحریم‌های ایران پس از ۱۸ اکتبر وجود ندارد
آخرین اخبار
هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای ادامه تحریم‌های ایران پس از ۱۸ اکتبر وجود ندارد
عراقچی: هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، فاقد مبنای حقوقی است
قالیباف: حل مسائل بدون پذیرش واقعیت‌ها ممکن نمی‌شود
بیانیه وزارت امور خارجه ایران در مورد انقضای قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد
مجلس با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران برخورد می‌کند
باید نسبت به سناریوی شرم‌الشیخ هوشیار بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۶ مهر
ایران، روسیه و چین به سازمان ملل درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ نامه می‌نویسند
عراقچی: حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد
تا زمانی که نیرو‌های مسلح آمادگی داشته باشد، دشمن توان تعرض نخواهد داشت
انتخابات شوراها؛ مشارکت بالا، امنیت ملی و تحولی نو در نظام انتخاباتی
حضور سازمان انرژی اتمی در بیست و دومین نمایشگاه متافو ۱۴۰۴ تبریز
پیام وزیر کشور در پی درگذشت سردار افشار
پزشکیان: ایران تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است
حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک غیردولتی اعلام شد
باید قدرت داشت تا دشمن تصور حمله به مرز‌های کشور را نداشته باشد
پیکر سردار افشار تشییع شد
حماس پای آرمان خود ایستاد/ نمی‌توان بر تعهدات رژیم صهیونیستی حساب کرد
عارف: ایران اهل مذاکره است ولی در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود
بقائی تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
بقائی: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش‌بس است