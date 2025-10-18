باشگاه خبرنگاران جوان - آرزو ذکایی‌فر گفت: سامانه ارائه خدمات اشتغال سازمان بهزیستی با هدف توانمندسازی و ایجاد عدالت اجتماعی راه‌اندازی شد. این سامانه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی مسیر شغلی مددجویان را از ابتدا تا رسیدن به استقلال اقتصادی پیگیری می‌کند.

وی درباره فعالیت سامانه ارائه خدمات اشتغال بهزیستی اظهار کرد: با توجه به مأموریت سازمان بهزیستی در توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه اشتغال مددجویان گامی اساسی در جهت ایجاد شفافیت، عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی اضافه کرد: این سامانه، ضمن ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از توانمندی‌ها و مهارت‌های مددجویان، زمینه هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان را فراهم می‌کند و باعث ارتقای بهره‌وری، کاهش وابستگی و دستیابی مددجویان به استقلال اقتصادی می‌شود. بی‌شک توسعه و تقویت این سامانه نقش مهمی در تحقق سیاست‌های کلان اشتغال و فقرزدایی خواهد داشت.

ذکایی‌فر افزود: سامانه ارائه خدمات اشتغال شامل دو بخش اصلی است: بخش اول، ارزیابی که در این بخش، مددکاران اطلاعات هویتی، وضعیت شغلی و سایر داده‌های مرتبط را برای تعیین مسیر شغلی افراد جویای کار ثبت می‌کنند و بخش دوم، دریافت خدمات اشتغال که این بخش مراحل ارائه خدمات از تقاضا تا ثبت خدمات را در بر می‌گیرد که توسط کارشناسان اشتغال انجام می‌شود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: مرحله نخست سامانه طراحی و پیاده‌سازی شده و آموزش مددکاران و کارشناسان استان‌ها نیز انجام شده است. در حال حاضر، پرونده‌های افراد ۱۸ تا ۶۵ سال تحت پوشش به‌طور مستمر پایش می‌شوند. مرحله دوم شامل ارائه و ثبت خدمات اشتغال است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ در قالب سامانه فعال شده و خدمات از این طریق ارائه می‌شود.

ذکایی فر گفت: در این سامانه مسیر شغلی مددجویان از مراحل اولیه شامل شناسایی، رغبت‌سنجی، ارزیابی مهارت‌های پایه و حرفه‌ای، اهمیت‌سنجی تا تعیین مسیر اشتغال مناسب به‌صورت دقیق ثبت و رصد می‌شود. از ویژگی‌های برجسته این سامانه، استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری مؤثر برای تصمیم‌گیری و تضمین پایداری شغلی است.

منبع: سازمان بهزیستی