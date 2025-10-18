رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی با اشاره به ثبت حدود ۹۰۰ هزار پرونده در سامانه اشتغال این سازمان، گفت: تا پایان امسال اطلاعات ۱.۵ میلیون مددجو در این سامانه ثبت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرزو ذکایی‌فر گفت: سامانه ارائه خدمات اشتغال سازمان بهزیستی با هدف توانمندسازی و ایجاد عدالت اجتماعی راه‌اندازی شد. این سامانه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی مسیر شغلی مددجویان را از ابتدا تا رسیدن به استقلال اقتصادی پیگیری می‌کند.

وی درباره فعالیت سامانه ارائه خدمات اشتغال بهزیستی اظهار کرد: با توجه به مأموریت سازمان بهزیستی در توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه اشتغال مددجویان گامی اساسی در جهت ایجاد شفافیت، عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی اضافه کرد: این سامانه، ضمن ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از توانمندی‌ها و مهارت‌های مددجویان، زمینه هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان را فراهم می‌کند و باعث ارتقای بهره‌وری، کاهش وابستگی و دستیابی مددجویان به استقلال اقتصادی می‌شود. بی‌شک توسعه و تقویت این سامانه نقش مهمی در تحقق سیاست‌های کلان اشتغال و فقرزدایی خواهد داشت.

ذکایی‌فر افزود: سامانه ارائه خدمات اشتغال شامل دو بخش اصلی است: بخش اول، ارزیابی که در این بخش، مددکاران اطلاعات هویتی، وضعیت شغلی و سایر داده‌های مرتبط را برای تعیین مسیر شغلی افراد جویای کار ثبت می‌کنند و بخش دوم، دریافت خدمات اشتغال که این بخش مراحل ارائه خدمات از تقاضا تا ثبت خدمات را در بر می‌گیرد که توسط کارشناسان اشتغال انجام می‌شود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: مرحله نخست سامانه طراحی و پیاده‌سازی شده و آموزش مددکاران و کارشناسان استان‌ها نیز انجام شده است. در حال حاضر، پرونده‌های افراد ۱۸ تا ۶۵ سال تحت پوشش به‌طور مستمر پایش می‌شوند. مرحله دوم شامل ارائه و ثبت خدمات اشتغال است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ در قالب سامانه فعال شده و خدمات از این طریق ارائه می‌شود.

ذکایی فر گفت: در این سامانه مسیر شغلی مددجویان از مراحل اولیه شامل شناسایی، رغبت‌سنجی، ارزیابی مهارت‌های پایه و حرفه‌ای، اهمیت‌سنجی تا تعیین مسیر اشتغال مناسب به‌صورت دقیق ثبت و رصد می‌شود. از ویژگی‌های برجسته این سامانه، استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری مؤثر برای تصمیم‌گیری و تضمین پایداری شغلی است.

منبع: سازمان بهزیستی

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، سامانه اشتغال
خبرهای مرتبط
اجازه ورود غربالگران بینایی به مهد‌های کودک داده نمی‌شود
رئیس سازمان بهزیستی مطرح کرد؛
تلاش‌های پیشگیرانه و توانمندسازی نابینایان؛ اولویت سازمان بهزیستی در مسیر جامعه‌ای فراگیر
بیش از ۲۵۴ هزار نابینا تحت پوشش بهزیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنایت شبانه بر سر کری خوانی
نظر سازمان محیط زیست درباره بارورسازی ابرها چیست؟
صدور۶ میلیون گواهینامه دوزبانه/ تسهیل رانندگی ایرانیان در کشور‌های عضو کنوانسیون وین
پلیس قلابی در دادگاه منکر قتل شد
ردپای سریال‌های نمایش خانگی در اعتیاد نوجوانان
بزرگراه شهید بابایی و همت تردد پرحجم و سنگین است
ناکارآمدی قانون پیش‌فروش مسکن ریسک خرید را افزایش و پرونده‌های کثیرالشاکی را افزایش می‌دهد
نام نویسی بیش از ۱۳ هزار نفر برای حج تمتع ۱۴۰۵
شناسایی نفوذی‌ها با همکاری مردم سریع‌تر به نتیجه می‌رسد
رفتار‌های پرخطر در بزرگراه‌ها رصد و پیگیری می‌شود
آخرین اخبار
ثبت ۹۰۰ هزار پرونده در سامانه اشتغال بهزیستی
اجرای طرح دستگیری زورگیران خشن در تهران
دو نماینده مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند
تداوم آلودگی هوای تهران نشان ناکارآمدی طرح‌های سالانه است
دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در تهران
اعمال قانون بیش از ۷۵ هزار تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع‌ها در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴
انتقال چهار زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور
رفتار‌های پرخطر در بزرگراه‌ها رصد و پیگیری می‌شود
رسیدگی به پرونده قاچاق ۶۰ هزار کیلو برنج در سازمان تعزیرات
شناسایی نفوذی‌ها با همکاری مردم سریع‌تر به نتیجه می‌رسد
صدور۶ میلیون گواهینامه دوزبانه/ تسهیل رانندگی ایرانیان در کشور‌های عضو کنوانسیون وین
نام نویسی بیش از ۱۳ هزار نفر برای حج تمتع ۱۴۰۵
ناکارآمدی قانون پیش‌فروش مسکن ریسک خرید را افزایش و پرونده‌های کثیرالشاکی را افزایش می‌دهد
پلیس قلابی در دادگاه منکر قتل شد
کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است
بزرگراه شهید بابایی و همت تردد پرحجم و سنگین است
سامانه سببی و نسبی ثبت‌احوال باید تا پایان اسفندماه تکمیل شود
ردپای سریال‌های نمایش خانگی در اعتیاد نوجوانان
جنایت شبانه بر سر کری خوانی
نظر سازمان محیط زیست درباره بارورسازی ابرها چیست؟
لوازم خانگی ارزانی که هیچوقت به منزل نرسید
دستگاه قضایی در توسعه عدالت، استفاده از فناوری را در دستورکار قرار داده است
دستگیری ۱۵۳ سارق و قاتل مسلح و کشف ۸۰۳ قبضه سلاح ممنوعه در کرمان
ضرورت توسعه اقدامات حقوقی کشور‌ها علیه جنایات رژیم صهیونیستی
شایعه «قتل عمد» در تصادفات مربوط به خودرو‌های دارای چراغ زنون کذب است
تعیین تکلیف ملک مشهور مرکز تهران پس از ۱۰ سال
معاون سازمان بازرسی از شعب اخذ رأی انتخابات نظام پزشکی بازدید کرد
تشکیل ۳ هزار پرونده تخلفاتی و کیفری در یکسال گذشته
ابلاغ توافق‌نامه اجرایی شماره‌گذاری وسایل نقلیه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی سیستان و اینچه‌برون
برگزاری رالی خانوادگی پلیس راهور/ نشاط اجتماعی در کنار ارتقای فرهنگ ترافیک