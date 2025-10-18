باشگاه خبرنگاران جوان ، مونا محمد قاسمی: ملکحسینی، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچهبرون، امروز در آیین افتتاح ساختمان شماره گذاری خودرو و رونمایی از پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچه برون با حضور فرمانداران، فرماندهان نیروهای مسلح، نمایندگان استانداری، سردار مومنی جانشین محترم پلیس راهور کشور و جمعی از اصحاب رسانه، از تحقق بخش عمده برنامههای توسعهای منطقه و آغاز رسمی روند شمارهگذاری خودروهای وارداتی خبر داد.
وی با اشاره به انسجام و همدلی میان مدیران استانی و دستگاههای اجرایی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ که عملیات اجرایی منطقه آزاد را آغاز کردیم، در مدت کوتاهی گامهای موثری در مسیر توسعه و شکوفایی منطقه برداشتیم. بخش عمده برنامههای پیشنهادی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به مرحله اجرا رسیده و بسیاری دیگر نیز در دست اقدام است.
ملکحسینی با اشاره به جایگاه مناطق آزاد در توسعه اقتصادی افزود:یکی از کارکردهای مهم مناطق آزاد، صدور مجوز واردات خودرو است که بهعنوان یک مزیت قانونی، موجب جذب سرمایهگذاری و ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی میشود. امروز با تلاش جمعی همکاران و همکاری دستگاههای ملی، شاهد آغاز رسمی این روند در منطقه آزاد اینچهبرون هستیم.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار گلستان، نمایندگان استان، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و پلیس راهور کشور، گفت: در مسیر اجرای این طرح طی ۱۰ ماه گذشته، ۱۶ گام اساسی برداشته شد؛ از جمله انعقاد تفاهمنامه با گمرک جمهوری اسلامی ایران، نصب سرور اختصاصی گمرک منطقه آزاد، راهاندازی سامانه جامع منطقه، تغییر نام گمرک به گمرک منطقه آزاد، تدوین فرآیندهای اجرایی و آموزشی، تجهیز زیرساختهای مخابراتی و صدور مجوز واردات خودرو.
مدیرعامل منطقه آزاد اینچهبرون با اشاره به هزینههای عمرانی و زیرساختی گفت:برای آمادهسازی و تجهیز ساختمانهای اداری و ایجاد زیرساختهای فنی، حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه شد که در کمتر از دو ماه به بهرهبرداری رسید. خوشبختانه امروز شاهد نصب پلاک خودروهای وارداتی به صورت رسمی در این منطقه هستیم.
ملکحسینی در پایان تأکید کرد:مسیر توسعه منطقه آزاد اینچهبرون با قوت ادامه دارد. این منطقه نهتنها برای گلستان، بلکه برای استانهای همجوار و در نهایت در سطح ملی و فراملی منشأ آثار مثبت خواهد بود. با صبر و برنامهریزی دقیق، گامهای بعدی را نیز با قدرت برخواهیم داشت.
منطقه آزاد اینچهبرون؛ نقطه عطف توسعه استان گلستان
عبدالحکیم آقارکاکلی، نماینده مردم گنبدکاووس در این مراسم گفت: توسعه در سایه امنیت و همدلی مسئولان محقق میشود و هر میزان امنیت و اقتدار در کشور عزیزمان افزایش پیدا کند، حاصل تلاش و ایثار نیروهای خدوم و جانبرکف جمهوری اسلامی ایران است.
آقارکاکلی با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه آزاد اینچهبرون اظهار کرد: این منطقه نه تنها دروازه ورود به آسیای میانه، بلکه نقطه عطفی برای توسعه استان گلستان است؛ استانی که در گذشته کمتر دیده شده بود، اما امروز با اراده جدی و همدلی میان نمایندگان عالی دولت، مجلس، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی، مسیر توسعه و پیشرفت را بهصورت عملیاتی آغاز کرده است.
نماینده مردم گنبدکاووس ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران منطقه آزاد و استانداری تصریح کرد: توسعه گلستان حاصل همدلی و صدای واحد مسئولان استان است و همه در کنار نماینده عالی دولت و دستگاههای اجرایی برای تعالی استان و خدمت به مردم شریف گلستان تلاش میکنند.