باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش فدراسیون کریکت افغانستان، این تیم به دلیل حمله هوایی پاکستان که منجر به کشته شدن سه بازیکن کریکت این کشور در منطقه ارگون شد، از شرکت در مسابقات سهجانبه ۲۰اُوره با پاکستان در اواخر نوامبر انصراف داده است.
در اعلامیه این نهاد که جمعهشب ۲۵ مهر منتشر شد، آمده است که سه بازیکن کریکت به نامهای کبیر، صبغتالله و هارون به همراه پنج تن دیگر کشته و هفت تن دیگر زخمی شدهاند. این بازیکنان که پیشتر برای یک مسابقه دوستانه به مرکز ولایت پکتیکا سفر کرده بودند، پس از بازگشت به ارگون و در هنگام گردهمایی مورد حمله قرار گرفتند.
فدراسیون کریکت افغانستان این حادثه را "ضایعهای بزرگ برای جامعه ورزشی کشور" خوانده و عمیقترین تسلیت خود را به خانوادههای قربانیان و مردم ولایت پکتیکا ابراز کرده است.