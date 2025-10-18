فدراسیون کریکت افغانستان اعلام کرد این تیم به دلیل کشته شدن سه بازیکن خود در حمله هوایی ارتش پاکستان به منطقه ارگون،از شرکت در مسابقات سه‌جانبه ۲۰اُوره با این کشور در اواخر نوامبر انصراف داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش فدراسیون کریکت افغانستان، این تیم به دلیل حمله هوایی پاکستان که منجر به کشته شدن سه بازیکن کریکت این کشور در منطقه ارگون شد، از شرکت در مسابقات سه‌جانبه ۲۰اُوره با پاکستان در اواخر نوامبر انصراف داده است.

در اعلامیه این نهاد که جمعه‌شب ۲۵ مهر منتشر شد، آمده است که سه بازیکن کریکت به نام‌های کبیر، صبغت‌الله و هارون به همراه پنج تن دیگر کشته و هفت تن دیگر زخمی شده‌اند. این بازیکنان که پیش‌تر برای یک مسابقه دوستانه به مرکز ولایت پکتیکا سفر کرده بودند، پس از بازگشت به ارگون و در هنگام گردهمایی مورد حمله قرار گرفتند.

فدراسیون کریکت  افغانستان این حادثه را "ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه ورزشی کشور" خوانده و عمیق‌ترین تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان و مردم ولایت پکتیکا ابراز کرده است.

برچسب ها: تیم کریکت افغانستان ، مسابقات کریکت ، تنش بین افغانستان و پاکستان ، حمله پاکستان به افغانستان
خبرهای مرتبط
آغاز جام جهانی کریکت در هند
صعود تیم کریکت افغانستان در رده بندی جهانی
درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان شدت گرفت؛ کشته شدن غیرنظامیان و بازیکنان کریکت افغانستان
