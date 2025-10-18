معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گفت: در سه شبانه‌روز گذشته، نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر ۳۱۵ مأموریت امدادی در نقاط مختلف کشور انجام دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی گفت: در ۷۲ ساعت اخیر نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر ۳۱۵ مأموریت امدادی در سطح کشور انجام داده است. این عملیات‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله جاده‌ای، کوهستانی، شهری و مناطق برون‌شهری صورت گرفت و نشان‌دهنده گستردگی حوادث در این بازه زمانی است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر افزود: در مجموع ۸۸۹ نفر در این حوادث که دچار آسیب شدند، ۶۲۷ نفر آنها مصدوم بودند. از این تعداد، ۱۹۰ نفر پس از دریافت اقدامات اولیه توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۸۳ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی در محل حادثه دریافت کردند.

وی همچنین در این مدت ۲۴ عملیات نجات فنی انجام شد. این مأموریت‌ها شامل رهاسازی افراد گرفتار در خودرو، سقوط در ارتفاعات و محبوس‌شدگی در فضا‌های محدود بود که با حضور تیم‌های تخصصی و تجهیزات ویژه صورت گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان امدادونجات هلال احمر

