خوزه آنتونیو پرز پریگو رییس فدراسیون جهانی اسکی روی آب در پیامی به مناسبت برگزاری دوره مربیگری این رشته در کشورمان از توسعه اسکی روی آب در ایران تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام خوزه آنتونیو پرز پریگو رییس فدراسیون جهانی اسکی روی آب آمده است: 

افتخار بزرگی برای من است که به تمام شرکت کنندگان، مربیان و برگزار کنندگان این دوره مربیگری ویک بورد و کیبل ویک بورد اسکی روی آب درود بفرستم؛ 

دوره ای که با افتخار توسط انجمن اسکی روی آب و ویک بورد ایران میزبانی می شود.

این برنامه نشان دهنده یک قدم مهم دیگر در راستای توسعه تمام ورزش های آبی در ایران است و من می خواهم به فدراسیون ایران بخاطر دیدگاه و تعهدش به بخش آموزش و رشد مربیان تبریک بگویم؛ مربیانی که معماران واقعی ورزش ما هستند.

همواره پشت سر هر ورزشکاری که روی سکوی قهرمانی می ایستد، یک مربی که آنها را به سوی بهترین عملکردشان راهنمایی و هدایت می‌کند، قرار دارد.

با برگزاری این دوره، هر کدام از شما مربیان نه تنها دانش فنی خود را بهتر می‌کنید، بلکه تبدیل به یک مربی، لیدر و الگو برای نسل بعدی ورزشکاران ایران می شوید.

کشور شما در حال افزایش دادن شور و اشتیاق در رشته های اسکی روی آب، ویک بوردینگ و کیبل ویک بوردینگ است.

فدراسیون جهانی مفتخر است که افزایش فعالیت ورزشکاران و مربیان در جوامع جهانی را مشاهده می کندو من می خواهم شما را به این کار ترغیب کنم.

اگر چه سبک های ما شاید متفاوت به نظر برسند اما با وجود خروش اسکی روی آب، خلاقیت ویک بوردینگ و دسترسی و پایداری کیبل ویک بوردینگ، همه ما یک خانواده هستیم.

ما احساسات خود را برای ورزش در آب به اشتراک می گذاریم؛ احساس آزادی، مبارزه و تفریح که ورزش ما آنها را به همراه می آورد.

بنابراین از این فرصت برای یاد گرفتن، مبادله ایده ها و به یکدیگر الهام بخشیدن استفاده کنید.

هر مهارت جدیدی و مربیگری جدیدی که شما فرا می‌گیرید به رشد ورزش ما و ایران کمک می کند.

از سوی فدراسیون بین المللی اسکی روی آب و ویک بورد برای شما یک دوره مربی گری مفید و لذت بخش را آرزومندم.

از تعهد و فداکاری شما متشکرم و بیایید آن را در ورزش آبی خود نمایش دهیم.

برچسب ها: اسکی روی آب ، فدراسیون جهانی
خبرهای مرتبط
در حاشیه بازی‌های جهانی چنگدو؛
هنرجو با دبیر کل فدراسیون جهانی اسکیت دیدار و گفت‌و‌گو کرد
خسروی وفا: نگاه کمیته به روئینگ حمایتی است
انجمن کرلینگ ایران عضو فدراسیون جهانی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها
آسیب‌دیدگی بازیکن استقلال جدی نیست
سید حسین حسینی به کمیته انضباطی سپاهان احضار شد
راستینه: خود تحقیری برخی جریان‌های سیاسی به ورزش هم سرایت کرده است
کونسیسائو از وضعیت الاتحاد راضی نیست
آخرین اخبار
والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال جهان؛ نخستین حضور ایران در جمع ۱۶ تیم برتر
پرسپولیس با بازوبند مشکی مقابل خیبر
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
کارلوس ناسار در آستانه ترک بلغارستان
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
سید حسین حسینی به کمیته انضباطی سپاهان احضار شد
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
معرفی برترین‌های هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش
صعود پرگل یاران یخچالی به یک چهارم نهایی جام حذفی آلمان
کونسیسائو از وضعیت الاتحاد راضی نیست
راستینه: خود تحقیری برخی جریان‌های سیاسی به ورزش هم سرایت کرده است
آسیب‌دیدگی بازیکن استقلال جدی نیست
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها
خسرو حیدری: برد مس شروع روز‌های خوب استقلال است/ آقا کریم بزرگ ماست
صادقی مسافر مسابقات جهانی کاراته شد
فخرالدینی: حق‌مان مساوی بود/ پسر خطیبی از بازیکنان جوان مس بهتر است
تساوی اتحاد کلبا و شباب الاهلی؛ نبرد لژیونر‌های ایرانی در امارات برنده نداشت
استقلال خوزستان ۰ - ۲ سپاهان/ زردپوشان به نیمه بالایی جدول صعود کردند
سپاهان به جمع مدعیان بازگشت
توقف الاتحاد در نخستین حضور کونسیسائو
ساپینتو: به باخت عادت نداریم/ فکر نکنید رئال مادرید هستیم
مربی مس رفسنجان: از استقلال بهتر بودیم!
بازید مسئولان فدراسیون همبستگی کشور‌های اسلامی از امکانات ورزشی دانشگاه آزاد
آشتی هواداران استقلال با آقاسی
قهرمانی امین‌زاده در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری
پنجمین شکست پیاپی تیم مجیدی
گل گهر ۲ - ۰ چادرملو/ شاگردان تارتار به صدر جدول رسیدند