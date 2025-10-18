خوزه آنتونیو پرز پریگو رییس فدراسیون جهانی اسکی روی آب در پیامی به مناسبت برگزاری دوره مربیگری این رشته در کشورمان از توسعه اسکی روی آب در ایران تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام خوزه آنتونیو پرز پریگو رییس فدراسیون جهانی اسکی روی آب آمده است:

افتخار بزرگی برای من است که به تمام شرکت کنندگان، مربیان و برگزار کنندگان این دوره مربیگری ویک بورد و کیبل ویک بورد اسکی روی آب درود بفرستم؛

دوره ای که با افتخار توسط انجمن اسکی روی آب و ویک بورد ایران میزبانی می شود.

این برنامه نشان دهنده یک قدم مهم دیگر در راستای توسعه تمام ورزش های آبی در ایران است و من می خواهم به فدراسیون ایران بخاطر دیدگاه و تعهدش به بخش آموزش و رشد مربیان تبریک بگویم؛ مربیانی که معماران واقعی ورزش ما هستند.

همواره پشت سر هر ورزشکاری که روی سکوی قهرمانی می ایستد، یک مربی که آنها را به سوی بهترین عملکردشان راهنمایی و هدایت می‌کند، قرار دارد.

با برگزاری این دوره، هر کدام از شما مربیان نه تنها دانش فنی خود را بهتر می‌کنید، بلکه تبدیل به یک مربی، لیدر و الگو برای نسل بعدی ورزشکاران ایران می شوید.

کشور شما در حال افزایش دادن شور و اشتیاق در رشته های اسکی روی آب، ویک بوردینگ و کیبل ویک بوردینگ است.

فدراسیون جهانی مفتخر است که افزایش فعالیت ورزشکاران و مربیان در جوامع جهانی را مشاهده می کندو من می خواهم شما را به این کار ترغیب کنم.

اگر چه سبک های ما شاید متفاوت به نظر برسند اما با وجود خروش اسکی روی آب، خلاقیت ویک بوردینگ و دسترسی و پایداری کیبل ویک بوردینگ، همه ما یک خانواده هستیم.

ما احساسات خود را برای ورزش در آب به اشتراک می گذاریم؛ احساس آزادی، مبارزه و تفریح که ورزش ما آنها را به همراه می آورد.

بنابراین از این فرصت برای یاد گرفتن، مبادله ایده ها و به یکدیگر الهام بخشیدن استفاده کنید.

هر مهارت جدیدی و مربیگری جدیدی که شما فرا می‌گیرید به رشد ورزش ما و ایران کمک می کند.

از سوی فدراسیون بین المللی اسکی روی آب و ویک بورد برای شما یک دوره مربی گری مفید و لذت بخش را آرزومندم.

از تعهد و فداکاری شما متشکرم و بیایید آن را در ورزش آبی خود نمایش دهیم.