صندوق بازنشستگی کشوری، خبر منتشر شده پیرامون افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو انتشار خبر مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ در برخی رسانه‌ها، با تیتر «افزایش دریافتی حقوق بازنشستگان بین ۵ تا ۸ میلیون تومان از آذرماه و اجرای فاز دوم متناسب‌سازی حقوق این گروه از بازنشستگان»، صندوق بازنشستگی کشوری مراتب ذیل را جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد:

۱- هرگونه خبر منتشر شده در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان محترم با ارقام اعلامی (بین ۵ تا ۸ میلیون تومان) و زمان‌بندی (آذرماه) جهت اجرای فاز دوم متناسب‌سازی، فاقد صحت بوده و قویاً تکذیب می‌گردد. 

۲- فعالیت‌های صندوق بر تسریع در برقراری حقوق بازنشستگان جدید، به ویژه فرهنگیان محترم که ۹۰ درصد احکام و پرداخت‌هایشان در مهرماه قطعی شده است، متمرکز بوده و این اولویت در راستای تکریم بازنشستگان و ارتقاء سطح رضایتمندی ایشان پیگیری می‌شود.

بدین‌وسیله مجدداً تأکید می‌گردد، کلیه اخبار مربوط به حقوق، مزایا و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً از طریق اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و سایت صندوق به نشانی www.cspf.ir و همچنین از طریق کانال‌های رسمی (معرفی شده در سایت) اطلاع‌رسانی می‌گردد.

از تمامی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نیز تقاضا می‌شود تا پیش از انتشار هرگونه خبر مرتبط با معیشت بازنشستگان، صحت آن را با استناد به اطلاعیه‌های رسمی این صندوق مورد بررسی قرار دهند.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری

برچسب ها: افزایش حقوق بازنشستگان ، صندوق بازنشستگی کشوری
خبرهای مرتبط
مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
باید سرمایه اجتماعی صندوق و بازنشستگان تقویت شود
۵۲ سال؛ میانگین «سن» بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
یکسان سازی و متناسب سازی و هر چیز دیگری که قرار شد برای بازنشسته های وزارت جهاد کشاورزی اعمال شود هیچ وقت اعمال نشده که هیچ !!! بلکه حقوق بازنشستگی آنها نسبت به سایر وزارتخانه ها و تامین اجتماعی ها هم در سطح پایین تری قرار گرفته است چرا ... ؟!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
الان در حال حاضر حقوق بازنشسته های تامین اجتماعی با خدمات کشوری کاملا دو برابر است یعنی دو همکار در یک اداره در شرایط مساوی در زمان بازنشستگیشون حقوق های آنها بسیار با هم اختلاف دارند چرا ؟!! چون تمام قانون های متناسب سازی و ... شامل آنها یعنی تامین اجتماعی ها اعمال شد ولی برای باز نشسته خدمات کشوری مثل جهاد کشاورزی اعمال نشده و در پایین ترین سطح دریافتی ها حتی سایر وزارتخانه ها قرار گرفته است ... !!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
کم عقل ها همچین قویا تکذیب کرده اند ، مثل اینکه همین الان ما بازنشسته ها دست کردیم در جیبشان!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
فوق العاده خاص که قانونی تصویب شده را چرا اجرا نمیکنید،هروز با یک فرمول در دست انداز بروکراسی و پیچ خم های اداری طرح را بالا پایین میکنید....از دیوان عدالت اداری درخواست داریم یا مدیران مختلف سازمان امور استخدامی و برنامه بودجه برخورد کند و اگر کم کاری صورت گرفته به تخلفات اداری معرفی شوند
چطور یک کارمند اگر یک روز تاخیر کند مورد تنبیه قرار میگیرد اما خود وضع کننده قوانین اداری در حال تخلف آشکار است...
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمشید پیرایش
۱۳:۳۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
صندوق اولا عرضه این کار رو ندارین.دوما این قدر بخور بخور در رده بالاهای این صندوق هست که چیزی تهش نمومونه که به ما بازنشسته ها برسه.سوم اینکه ما از روزی که بازنشسته شدیم تا اکنون شرمنده زن و بچه‌ها هامون هستیم و خواهیم بود.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
بازنشسته کشوری با تامین اجتماعی چه فرقی دارد ؟!!! این یکی دیگه از ایرادات یا حفرات و اشکالات قوانین است !! چون هر دو حق بیمه داده اند ولی تامین اجتماعی حقوق کمتری می گیرد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
درحال حاضر حقوق قشر بازنشسته همتراز با تورم کمتر هست در متناسب سازی قبل نیز مبلغی اضافه که با تورم تناسب ندارد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
همه چیز گران شده خوب حقوق ها را اضافه کنید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۴۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
مگر حقوق های هم تراز قیمت اقلام و اجناس هستند که هر روز بالا رود نا ترازی و تراز بودن را هم امروزه فهمیدیم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
حالا اگر حقوق بازنشستگان را ۴۰ درصد اضافه می کردید
آسمان به زمین می آمد در این وضعیت اسفناکی که با
اقتصاد مملکت در آوردید
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دین محمد
۱۲:۳۳ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
بابا حقوقارا زیادکنید فقطقشرحقوق بگیررا دولت درمحاصره دارد حقوقارا اضافه کنید درست نیست دولت این کاراارا میکند دولت برجی ۵میلیون کالای رایگان به بازنشتگان بدهد فوری فوری فوری فوری العجل العجل العجل
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
باشه دین ممد آدرس بده بفرستیم در خونه ت
جنایت شبانه بر سر کری خوانی
دو نماینده مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند
نظر سازمان محیط زیست درباره بارورسازی ابرها چیست؟
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد
صدور۶ میلیون گواهینامه دوزبانه/ تسهیل رانندگی ایرانیان در کشور‌های عضو کنوانسیون وین
پلیس قلابی در دادگاه منکر قتل شد
اجرای طرح دستگیری زورگیران خشن در تهران
ردپای سریال‌های نمایش خانگی در اعتیاد نوجوانان
دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در تهران
نام نویسی بیش از ۱۳ هزار نفر برای حج تمتع ۱۴۰۵
آخرین اخبار
دستگیری عاملان قتل مرد صراف در میدان موج
شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی تدوین و اجرا شده است
توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی
انتخابات تناسبی باید به سمت تخصص گرایی برود
توزیع مرغ گرم در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار ۶ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ وزارت کشاورزی
رشد بی‌رویه جمعیت در حریم تهران تهدیدی برای زیست‌پذیری شهر
الگوسازی خانواده‌های موفق ورزشی؛ گامی مهم برای تحقق توسعه پایدار
افزایش ۶۷ درصدی مشارکت در چهارمین جشنواره بین‌المللی همام
احصا و ارسال ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر در غزه، لبنان و ایران به سازمان ملل و صلیب سرخ
مدیریت فشار اقتصادی باید اولویت اصلی تعزیرات باشد
ضرورت گویاسازی برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های شهری برای نابینایان
تأکید ایران و آذربایجان بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای محیط زیستی
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد
۷۲ ساعت نفس‌گیر؛ ۳۱۵ مأموریت امدادی در سراسر کشور
ثبت ۹۰۰ هزار پرونده در سامانه اشتغال بهزیستی
اجرای طرح دستگیری زورگیران خشن در تهران
دو نماینده مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند
تداوم آلودگی هوای تهران نشان ناکارآمدی طرح‌های سالانه است
دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در تهران
اعمال قانون بیش از ۷۵ هزار تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع‌ها در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴
انتقال چهار زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور
رفتار‌های پرخطر در بزرگراه‌ها رصد و پیگیری می‌شود
رسیدگی به پرونده قاچاق ۶۰ هزار کیلو برنج در سازمان تعزیرات
شناسایی نفوذی‌ها با همکاری مردم سریع‌تر به نتیجه می‌رسد
صدور۶ میلیون گواهینامه دوزبانه/ تسهیل رانندگی ایرانیان در کشور‌های عضو کنوانسیون وین
نام نویسی بیش از ۱۳ هزار نفر برای حج تمتع ۱۴۰۵
ناکارآمدی قانون پیش‌فروش مسکن ریسک خرید را افزایش و پرونده‌های کثیرالشاکی را افزایش می‌دهد
پلیس قلابی در دادگاه منکر قتل شد
کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است
بزرگراه شهید بابایی و همت تردد پرحجم و سنگین است