باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - در راستای تشدید اقدامات حفاظتی، کاهش و مبارزه با قاچاق چوب دو نفر در حین قاچاق چوب دستگیر و با توجه به سوابق متعدد مرتکبین قاچاق چوب، با پیگیری و هماهنگی‌های قبلی رییس اداره و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی با دادستان محترم بخش چمستان با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

برا اساس این گزارش خودرو و محموله قاچاق توقیف و به پارکینگ انتظامی شهرستان نور منتقل گردید.