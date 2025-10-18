نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیچ کاهش قیمتی در بازار مسکن ثبت نشده و تمامی آمار‌هایی که پیش از این برای کاهش قیمت مطرح شده بود، غیرکارشناسی و بدون آمار بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه تمامی آمارهای مربوط به افزایش قیمت مسکن در حال حاضر واقعی نیست، گفت: مشاوران املاک دسترسی به سامانه خودنویس و سامانه کاتب ندارند تا بتوانند آمار واقعی از وضعیت کنونی بازار مسکن ارائه دهند.

وی ادامه داد: برخی از اظهارنظرها در خصوص کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی و ناشی از افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران است و به نظر می‌رسد که روند کنونی بازار در نیمه دوم سال ادامه خواهد یافت.

او گفت: اگر قرار است سرمایه‌های داخلی به جای بازارهای ارز و طلا به سمت بازاری هدایت شود که به تولید مسکن کمک کند، دولت نباید مردم را بی‌انگیزه کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار مسکن نبود آمار و شفافیت لازم است که خود باعث شده بازار از شفافیت لازم برخوردار نباشد و از سوی دیگر بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و سامانه کاتب دسترسی ندارد که بخواهد آمار دقیقی از بازار مسکن دهد.

او یادآور شد: در حال حاضر سامانه دقیقی نداریم که بتوانیم این خروجی‌ها را بگیریم.

وی توضیح داد: علیرغم اینکه ممکن است کف بازار (از طریق قراردادهای واقعی) افزایش قیمت را نشان دهد، هیچ مرجع رسمی‌ای مانند بانک مرکزی که هنوز آمار را اعلام نکرده است، مبنایی برای اظهارنظر قطعی فراهم نمی‌کند. در نتیجه، تنها منبع موجود برای ارزیابی بازار، آگهی‌های فروش یا اجاره است.

او گفت: این آگهی‌ها متأسفانه مبنای صحیحی نیستند و فقط تمایلات موجران و مالکان هستند.

کاسبی غیرقانونی در اتصال کد ملی به کد پستی
کوتاهی وزارت نیرو در عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان
ثبت اطلاعات تنها در «سامانه ملی املاک و اسکان» قانونی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
این ها از برکات دولت اقای پزشکیانه خدا میدونه چقدر اجاره گرون شده بود خدا خودش میدونه کی رو تو دنیا نگه داره برای مردم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
ما مستاجرها چه خاکی تو سرمون کنیم با این همه گرانی ...هرجا میرم خانه ی ۶۰ متری رو بهم میگن ۴۰۰ میلیون رهن با ماهی ۸ تا ۹ میلیون کرایه در کرج اونم طبقه ی آخر بدون آسانسور ..از کجا آخه بیارم مگه درآمد ما چقدر هست که تورم در کشور بیداد میکنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
نمی شه حرف نزنید. خستمون کردید. همش دروغ
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
بابا من حاضرم خانه ویلای نصب قیمت بدم خریدار نیست اصلامردم پول ندارند شکم خودشون سیر کنند رفتم وام بگیرم ۲۳/۵ درصد یعنی چه باید تو بازه ۳ ساله پرداخت کرد دو برابر
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خب اگر قیمت کاهش پیدا کنه و هزینه ساخت هم که بالا رفته یعنی عدم تمایل سازندگان و همین امر موجب کشیده شدن کمان قیمت می‌شود و ناگهان قیمت ها بالا میرود به دلیل کمبود مسکن
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
مسکن و خونه به اندازه کافی هست،بخاطر احتکار و دلالی گرون شده،،،به خاطر خروج افغانها از کشور هم رو فیمتها تاثیر گذاشته
Germany
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
این سامانه امنیتی هست نباید ادارات دولتی سر سری بگیرند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
ینی چی ،الان مسکن ارزون بشه به نفع مردم و جوونا هست،،،این حرفها بوی خوبی نمی‌ده
۱
۵
پاسخ دادن
