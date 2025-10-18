باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه تمامی آمارهای مربوط به افزایش قیمت مسکن در حال حاضر واقعی نیست، گفت: مشاوران املاک دسترسی به سامانه خودنویس و سامانه کاتب ندارند تا بتوانند آمار واقعی از وضعیت کنونی بازار مسکن ارائه دهند.

وی ادامه داد: برخی از اظهارنظرها در خصوص کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی و ناشی از افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران است و به نظر می‌رسد که روند کنونی بازار در نیمه دوم سال ادامه خواهد یافت.

او گفت: اگر قرار است سرمایه‌های داخلی به جای بازارهای ارز و طلا به سمت بازاری هدایت شود که به تولید مسکن کمک کند، دولت نباید مردم را بی‌انگیزه کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار مسکن نبود آمار و شفافیت لازم است که خود باعث شده بازار از شفافیت لازم برخوردار نباشد و از سوی دیگر بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و سامانه کاتب دسترسی ندارد که بخواهد آمار دقیقی از بازار مسکن دهد.

او یادآور شد: در حال حاضر سامانه دقیقی نداریم که بتوانیم این خروجی‌ها را بگیریم.

وی توضیح داد: علیرغم اینکه ممکن است کف بازار (از طریق قراردادهای واقعی) افزایش قیمت را نشان دهد، هیچ مرجع رسمی‌ای مانند بانک مرکزی که هنوز آمار را اعلام نکرده است، مبنایی برای اظهارنظر قطعی فراهم نمی‌کند. در نتیجه، تنها منبع موجود برای ارزیابی بازار، آگهی‌های فروش یا اجاره است.

او گفت: این آگهی‌ها متأسفانه مبنای صحیحی نیستند و فقط تمایلات موجران و مالکان هستند.