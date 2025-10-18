طبق گزارش‌های عبری نتانیاهو امیدوار است سال آینده با عربستان سعودی و اندونزی توافقنامه صلح امضا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -گزارش‌های رسانه های صهیونیستی حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیراسرائیل، امیدوار است سال آینده، پیش از انتخابات عمومی، توافقنامه‌های صلح با عربستان سعودی و اندونزی امضا کند و از طریق آن جایگاه سیاسی خود را تقویت کند.

گزارشی که توسط شبکه تلویزیونی عمومی اسرائیل، کان، پخش شد، نشان داد که بنیامین نتانیاهو، ژوئن ۲۰۲۶ را به عنوان تاریخ مورد نظر برای برگزاری انتخابات عمومی کنست تعیین کرده است، به جای تاریخ رسمی که طبق قانون برای ۳ نوامبر همان سال تعیین شده است.

طبق این گزارش، نتانیاهو امیدوار است بتواند قبل از آن تاریخ، توافقنامه‌های صلح جدیدی را با اندونزی و عربستان سعودی امضا کند، اقدامی که هدف آن تقویت جایگاه سیاسی او پیش از انتخابات است، طبق آنچه وب‌سایت iNews۲۴ روز شنبه گزارش داد.

کان اظهار داشت که شانس دستیابی به توافق با عربستان سعودی با توجه به فشارهای احتمالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تاحدودی "معقول" است، در حالی که احتمال دستیابی به توافق مشابه با اندونزی "کم" به نظر می‌رسد.

با این حال، در این گزارش آمده است که نتانیاهو حتی با یک توافق برای دستیابی به یک حرکت مثبت انتخاباتی قبل از رفتن به پای صندوق‌های رأی، راضی خواهد شد.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که به زودی انتظار گسترش توافق‌نامه‌های ابراهیم را دارد و امیدوار است که عربستان سعودی به این توافق که روابط دیپلماتیک بین رژیم تروریستی اسرائیل و برخی کشور‌های عربی را عادی کرد، بپیوندد.

منبع: کان

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، پیمان ابراهیم ، عربستان ، اندونزی
۱۴:۳۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
لعنت به نتانیاهو جلاد
۱۳:۵۳ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
همراهی بااین تروریست خونخوارکودک کش علاوه برذلت دنیا وخواری آخرت درهمینجاهم نابودی وترس خدعه ونیرنگ راخواهدداشت.
