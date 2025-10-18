سازمان امور دانشجویان ایران فهرست جدید دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم برای سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان تاکید کرد؛ دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور از این پس بر اساس سال میلادی و در اواخر فصل زمستان هر سال (اسفندماه) منتشر خواهد شد. 

در این راستا، فهرست دانشگاه‌های معتبر برای سال ۲۰۲۶ میلادی در اسفند ماه ۱۴۰۳ بر مبنای آخرین داده‌های رتبه‌بندی‌های بین‌المللی (Times، Shanghai، Leiden, QS)، بررسی‌های تخصصی کمیسیون‌های علمی و ارزیابی‌های اداره‌کل امور دانش‌آموختگان هم اکنون در دسترس متقاضیان قرار گرفته است.

بنابراین، ملاک دریافت معافیت تحصیلی و ارزشیابی مدارک تحصیلی افرادی که از ژانویه ۲۰۲۶ الی دسامبر همان سال شروع به تحصیل می‌کنند، دانشگاه‌هایی خواهد بود که در فهرست سال ۲۰۲۶ درج شده‌اند.

از متقاضیان تقاضا می‌شود پیش از هرگونه اقدام برای انتخاب دانشگاه مقصد، الزاماً نسبت به بررسی وضعیت اعتبار دانشگاه بر اساس سال شروع به تحصیل در فهرست منتشر شده اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع، بر عهده شخص متقاضی خواهد بود.

فهرست نهایی دانشگاه‌های مورد تأیید برای سال ۲۰۲۶، از طریق درگاه رسمی اداره‌کل دانش‌آموختگان به نشانی grad.saorg.ir قابل دسترسی است.

برچسب ها: سازمان امور دانشجویان ، دانشگاه خارجی
خبرهای مرتبط
معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان:
تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد
پیامک‌های تبلیغاتی موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج به مقصد نمی‌رسند
مسابقات ورزشی دانشجویان از درون دانشگاه‌ها آغاز شده و تا سطح بین‌الملل ادامه می‌یابد
ابلاغ آیین‌نامه جدید انتقال دانشجویان به دانشگاه های داخلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
آیا دانشگاه آزاد واحد امارات و واحد عراق هم مورد تایید وزرت علوم هست ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
واحدهای خارجی دانشگاه آزاد حتی یک دانشجوی بومی ندارند بلکه داوطلبان ایرانی آنجا را انتخاب و بعد به واحدهای داخل ایران منتقل میشوند . تنها مزیت این واحدهای امارات و عراق و ..... اینست که مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و خانواده هایشان از مهمانسرای واحدهای امارات و عراق و..... برای سفرهای خانوادگی خود استفاده میکنند .
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران و جهان
مرز باریک میان واقعی؛ هشدار درباره تصاویر نانومواد تولیدشده با هوش مصنوعی
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
درمان قریب‌الوقوع آلزایمر و سرطان با صدا!
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
آخرین اخبار
حقایق تکان‌دهنده درباره سرنوشت اولین مهاجران مریخ
پروتکل هماهنگی فرکانسی بین ایران و آذربایجان امضا شد
ردپای مرگ؛ وقتی سلول‌ها یار کمکی ویروس‌ها می‌شوند
اعلام زمان و مکان مصاحبه چند برابر ظرفیت کارشناسی ناپیوسته فوریت‌های پزشکی
تحریم‌ها، تهدیدی خاموش، اما مرگبار برای سلامت جهانی
محدودیت واتس‌اپ برای ارسال پیام‌های ناخواسته
کشف غیر منتظره آب سنگین در یک قرص سیاره‌زا
فهرست جدید دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم اعلام شد
ارسال ۶۲ هزار بسته ورزشی به مدارس روستایی و مناطق محروم
درمان قریب‌الوقوع آلزایمر و سرطان با صدا!
نخستین تصویرسازی نتایج علم‌سنجی از تاریخ علم در ایران
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران و جهان
افتتاح بیش از ۲ هزار فضای ورزشی در مدارس کشور
مرز باریک میان واقعی؛ هشدار درباره تصاویر نانومواد تولیدشده با هوش مصنوعی
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
سه عامل نشان دهنده مشکل کمر + فیلم
رقابت دانش‌آموزان نخبه در دوازدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه ایران
انتخابات نظام پزشکی تا ساعت ۱۹ تمدید شد