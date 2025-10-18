باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان تاکید کرد؛ دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور از این پس بر اساس سال میلادی و در اواخر فصل زمستان هر سال (اسفندماه) منتشر خواهد شد.
در این راستا، فهرست دانشگاههای معتبر برای سال ۲۰۲۶ میلادی در اسفند ماه ۱۴۰۳ بر مبنای آخرین دادههای رتبهبندیهای بینالمللی (Times، Shanghai، Leiden, QS)، بررسیهای تخصصی کمیسیونهای علمی و ارزیابیهای ادارهکل امور دانشآموختگان هم اکنون در دسترس متقاضیان قرار گرفته است.
بنابراین، ملاک دریافت معافیت تحصیلی و ارزشیابی مدارک تحصیلی افرادی که از ژانویه ۲۰۲۶ الی دسامبر همان سال شروع به تحصیل میکنند، دانشگاههایی خواهد بود که در فهرست سال ۲۰۲۶ درج شدهاند.
از متقاضیان تقاضا میشود پیش از هرگونه اقدام برای انتخاب دانشگاه مقصد، الزاماً نسبت به بررسی وضعیت اعتبار دانشگاه بر اساس سال شروع به تحصیل در فهرست منتشر شده اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع، بر عهده شخص متقاضی خواهد بود.
فهرست نهایی دانشگاههای مورد تأیید برای سال ۲۰۲۶، از طریق درگاه رسمی ادارهکل دانشآموختگان به نشانی grad.saorg.ir قابل دسترسی است.