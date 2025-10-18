باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- علیاکبر ورمقانی در دومین جلسه «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت» که در سالن شهدای گمنام برگزار شد، اظهار کرد: خود حفاظتی از اموال از طریق اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در اماکن عمومی، دولتی و خصوصی، مهمترین راهکار جلوگیری از سرقت است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای ساده و کاربردی برای پیشگیری از سرقت در اماکن مسکونی، ادارات و مراکز خصوصی افزود: نهادهای فرهنگی و روابطعمومی دستگاههای اجرایی باید با آموزش و اطلاعرسانی گسترده، هشدارهای لازم در زمینه سرقت اموال دولتی را به مردم منتقل کرده و در کاهش هزینههای ناشی از این معضل نقشآفرینی کنند.
ورمقانی استفاده از ظرفیت صدا و سیما و رسانهها را در زمینه آموزش و آگاهسازی مردم درباره راههای پیشگیری از جرایم ضروری دانست و گفت: مقابله با سرقت نیازمند همکاری مستمر مردم و تقویت قوانین بازدارنده است.
در این نشست، موضوعاتی از جمله پیشگیری از سرقت انرژی، مقابله با قاچاق دام و طیور، بهرهگیری از پدافند غیرعامل و تجهیزات نوین امنیتی و حفاظتی، افزایش دوربینهای بینجادهای و تجهیز تمامی اماکن دولتی و خصوصی به سیستمهای نظارتی و حفاظتی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.