رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای فرصت خوبی است تا دانش آموزان مستعد در رشته های مختلف ورزشی شناسایی و هدایت شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد مهدی فروردین در آیین افتتاحیه استانی المپیاد درون مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه الگونه ناحیه سه شیراز وبه صورت برخط با مدارس سراسر استان برگزار شد، با تبریک هفته تربیت بدنی وسلامت گفت: ورزش دانش آموزی و کار استعداد یابی از همین مدارس و اجرای المپیاد‌های ورزشی آغاز می‌شود.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: همین دانش آموزان هستند که در آینده در سطح بین المللی موفق به افتخار آفرینی خواهند شد.

فروردین با تقدیر از وزیر آموزش و پرورش برای اجرای برنامه‌های ورزشی متنوع درمدارس ادامه داد: المپیاد درون مدرسه‌ای فرصت خوبی است تا دانش آموزان مستعد در رشته‌های مختلف و رسید شناسایی و هدایت شوند.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مجلس شورای اسلامی هر جا که احساس کنیم در حوزه ورزشی خلأ قانونی وجود داشته باشد موضوع را پیگیری و قوانین لازم را مصوب خواهیم کرد.

فروردین افزود: اجرای المپیاد‌های ورزشی درون مدرسه‌ای پشتوانه‌ای قوی برای ورزش ملی و کسب افتخارات در سطح بین المللی خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس نیز دراین مراسم اظهار کرد: در سطح استان فارس در بیش از ۸ هزار و یکصد مدرسه المپیاد ورزشی درون مدرسه به صورت همزمان آغاز می‌شود.

محسن کلاری افزود: ورزش دانش آموزی از اولویت‌های آموزش و پرورش است لذا هر دانش آموز باید حداقل در یک رشته ورزشی توانمند باشد و مهارت‌های لازم را کسب کند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: امیدوارم این المپیاد ورزشی زمینه‌ای را فراهم کند که هر دانش آموز حداقل در یک رشته ورزشی تبحر داشته باشد.

کلاری ادامه داد: اگر فرد بخواهد یک شهروند خوب و یک انسان تکامل یافته باشد باید در همه ساحت‌های تربیتی به صورت هم زمان پیشرفت کند و همه ساحت‌ها به صورت متوازن رشد کند لذا اگر فرد در همه ساحت‌ها رشد کند، اما در ورزش رشد نکند و از لحاظ جسمی ناتوان باشد نمی‌تواند به رشد کامل دست یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: ورزش یعنی؛ سلامت جسمی روانی و اجتماعی، بنابراین ما با ورزش می‌توانیم یک انسان مقاوم در برابر مشکلات باشیم بنابراین ورزش می‌تواند روحیه ما را در برابر ناملایمات حفظ و تاب آوری ما را قوی کند.

او اضافه کرد: انسان تا لحظه‌ای که زنده است باید ورزش را سرلوحه کار خود قرار دهد لذا توصیه می‌کنم همه دانش آموزان در این المپیاد ورزشی حضور داشته باشند مهم نیست چه رشته ورزشی انتخاب کنند مهمان است که در المپیاد حضور داشته باشند.

کلاری گفت: ورزش صبحگاهی را با هدف پویایی و شادابی دانش آموزان در یک هزار مدرسه استان آغاز کردیم بنابراین تلاش داریم دانش آموزان با انجام حرکات پویا و با روحیه‌ای شاد وارد کلاس‌های درس شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس نیز اظهار کرد: از آموزش و پرورش به واسطه برنامه‌های خوب ورزشی و اجرای رویداد‌های و المپیاد‌های ورزشی صمیمانه قدردانی می‌کنم.

عبدالرحیم خداجو افزود: دانش آموزان فارس همواره با درخشش در عرصه‌های مختلف ورزشی برای کشور و استان افتخار آفرینی کرده‌اند.

او تصریح کرد: امیدوارم بیش از پیش شاهد مشارکت جویی و کسب افتخارات ورزشی از سوی دانش آموزان باشیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز گفت: پویایی و شادابی سازی مدارس در همه نقاط استان در دستور کار است لذا المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای در همین راستا اجرایی می‌شود.

سید کاظم حسینی افزود: شاخه‌های اجرایی المپیاد‌های ورزشی درون مدرسه‌ای در شش شاخه؛ بازی ورزش ویژه دانش آموزان ابتدایی، المپیاد ورزشی ویژه مدارس روستایی و عشایری، المپیاد ورزشی دانش آموزان با نیاز‌های ویژه، المپیاد ورزشی خانوادگی، المپیاد ورزشی مهارتی و المپیاد ورزشی رشته‌های آموزشگاهی، پیگیری می‌شود.

در این مراسم که ابتدا با سخنرانی برخط دکتر علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش آغاز شد، دانش آموزان در قالب تیم‌های مختلف ورزشی از برابر جایگاه رژه رفتند ومشعل این المپیاد ورزشی نیزبرافروخته شد.