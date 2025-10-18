باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نخستین نماز جمعه غزه پس از توقف جنگ + فیلم

حال و هوای نخستین نماز جمعه غزه پس از توقف جنگ را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین جمعه پس از اجرای آتش‌بس، صدای اذان بار دیگر در غزه طنین‌انداز شد و نمازگزاران فلسطینی با سجاده‌هایی بر خاک، میان آوار و در مساجد نیمه‌ویران به عبادت ایستادند.

 

