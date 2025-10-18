نخستین نماز جمعه غزه پس از توقف جنگ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0622\u062a\u0634\u200c\u0628\u0633\u060c \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0630\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0637\u0646\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632 \u0634\u062f \u0648 \u0646\u0645\u0627\u0632\u06af\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0633\u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631 \u062e\u0627\u06a9\u060c \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0622\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u0646\u06cc\u0645\u0647\u200c\u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0639\u0628\u0627\u062f\u062a \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n