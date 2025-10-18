وزیر محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در ترکیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان دیداری رسمی، مختار بابایوف - وزیر محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان - با شینا انصاری - معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران - در ترکیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این دیدار به منظور تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای در حوزه محیط زیست و پیگیری توافقات پیشین صورت گرفت.

مختار بابایف با اشاره به دیدار قبلی خود با انصاری در حاشیه اجلاس نفسکی در سن‌پترزبورگ روسیه، بر اهمیت استمرار گفت‌و‌گو‌ها و اجرای توافقات مشترک تأکید کرد. وی گفت: جمهوری آذربایجان علاقه‌مند به توسعه همکاری‌ها در تمامی زمینه‌های محیطزیستی با جمهوری اسلامی ایران است.

در این دیدار، شینا انصاری ضمن استقبال از گسترش همکاری‌های دوجانبه، بر ضرورت برگزاری هفتمین نشست کشور‌های عضو کنوانسیون تهران در ابتدای سال میلادی آینده تأکید کرد. وی افزود: دستور کار این نشست باید مشخص شود و موافقت نهایی برای برگزاری آن در تهران هرچه سریع‌تر صورت گیرد.

بابایوف در ادامه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری آذربایجان بر موضوع کاهش سطح آب دریای خزر در سخنرانی اخیر مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرد که دستور کار نشست کاپ هفت به‌نحوی تهیه شود تا زمینه توافق سریع‌تر میان کشور‌های منطقه فراهم شود. 

همچنین در این دیدار با توجه به طرح موضوع تخریب جنگل‌ها در اجلاس تغییر اقلیم پیش رو در برزیل، دو کشور توافق کردند تا زمینه‌های اقدامی مشترک در خصوص حفاظت از جنگل‌های هیرکانی را در این اجلاس پیگیری کنند.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: همکاری محیط زیستی ، ایران و آذربایجان
خبرهای مرتبط
توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی
تغذیه حیوانات شهری خیانت به حیات وحش است
انصاری: سازمان برنامه باید توضیح دهد که بودجه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص می‌دهد؟
نظر سازمان محیط زیست درباره بارورسازی ابرها چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنایت شبانه بر سر کری خوانی
دو نماینده مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند
نظر سازمان محیط زیست درباره بارورسازی ابرها چیست؟
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد
صدور۶ میلیون گواهینامه دوزبانه/ تسهیل رانندگی ایرانیان در کشور‌های عضو کنوانسیون وین
پلیس قلابی در دادگاه منکر قتل شد
اجرای طرح دستگیری زورگیران خشن در تهران
ردپای سریال‌های نمایش خانگی در اعتیاد نوجوانان
دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در تهران
نام نویسی بیش از ۱۳ هزار نفر برای حج تمتع ۱۴۰۵
آخرین اخبار
دستگیری عاملان قتل مرد صراف در میدان موج
شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی تدوین و اجرا شده است
توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی
انتخابات تناسبی باید به سمت تخصص گرایی برود
توزیع مرغ گرم در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار ۶ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ وزارت کشاورزی
رشد بی‌رویه جمعیت در حریم تهران تهدیدی برای زیست‌پذیری شهر
الگوسازی خانواده‌های موفق ورزشی؛ گامی مهم برای تحقق توسعه پایدار
افزایش ۶۷ درصدی مشارکت در چهارمین جشنواره بین‌المللی همام
احصا و ارسال ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر در غزه، لبنان و ایران به سازمان ملل و صلیب سرخ
مدیریت فشار اقتصادی باید اولویت اصلی تعزیرات باشد
ضرورت گویاسازی برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های شهری برای نابینایان
تأکید ایران و آذربایجان بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای محیط زیستی
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد
۷۲ ساعت نفس‌گیر؛ ۳۱۵ مأموریت امدادی در سراسر کشور
ثبت ۹۰۰ هزار پرونده در سامانه اشتغال بهزیستی
اجرای طرح دستگیری زورگیران خشن در تهران
دو نماینده مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند
تداوم آلودگی هوای تهران نشان ناکارآمدی طرح‌های سالانه است
دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در تهران
اعمال قانون بیش از ۷۵ هزار تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع‌ها در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴
انتقال چهار زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور
رفتار‌های پرخطر در بزرگراه‌ها رصد و پیگیری می‌شود
رسیدگی به پرونده قاچاق ۶۰ هزار کیلو برنج در سازمان تعزیرات
شناسایی نفوذی‌ها با همکاری مردم سریع‌تر به نتیجه می‌رسد
صدور۶ میلیون گواهینامه دوزبانه/ تسهیل رانندگی ایرانیان در کشور‌های عضو کنوانسیون وین
نام نویسی بیش از ۱۳ هزار نفر برای حج تمتع ۱۴۰۵
ناکارآمدی قانون پیش‌فروش مسکن ریسک خرید را افزایش و پرونده‌های کثیرالشاکی را افزایش می‌دهد
پلیس قلابی در دادگاه منکر قتل شد
کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است
بزرگراه شهید بابایی و همت تردد پرحجم و سنگین است