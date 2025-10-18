سایت polymarket شانس قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را کمتر از یک درصد برآورد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت تحلیلی و آماری polymarket به شانس قهرمانی تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶ اشاره کرد. بر اساس داده‌های این سایت، اسپانیا با ۲۰ درصد، بیشترین شانس قهرمانی در جام جهانی را دارد. شاگردان دلافوئنته، قهرمان یورو ۲۰۲۴، هفت درصد بیشتر از فرانسه و انگلیس داشته و در صدر این گمانه‌زنی قرار دارند.

ماتادور‌ها پس از کسب عنوان قهرمانی در یورو ۲۰۲۴ و نمایش موفق در رقابت‌های انتخابی جام جهانی بار دیگر به جمع رقبای اصلی رقابت‌های تابستان ۲۰۲۶ پیوسته‌اند. ترکیب جوانان و بازیکنان باسابقه، شانس لاروخا را برای قهرمانی را بیشتر و هوادارانش را امیدوارتر کرده است.

شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی در سایت تحلیلی و آماری polymarket

در بین آسیایی‌ها ژاپن با دو درصد، بیشترین شانس را برای بالابردن جام قهرمانی در آمریکا دارد. تیم ملی فوتبال ایران در کنار کره جنوبی، ازبکستان، اردن و استرالیا با کمتر از یک درصد در رده آخر قرار گرفته‌اند.

۱- اسپانیا
۲- فرانسه
۳- انگلیس
۴- برزیل
۵- پرتغال
۶- آرژانتین
۷- آلمان
۸- نروژ
۹- هلند
۱۰- ایتالیا

جام جهانی ۲۰۲۶ در دوازده گروه چهارتیمی برگزار خواهد شد و دو تیم برتر هر گروه همراه با هشت تیم برتر سوم به دور حذفی راه پیدا خواهند کرد. مکزیک در گروه A، کانادا در گروه B و آمریکا در گروه D قرار خواهند داشت.

انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
۹۹ درصد ۲ بازی اول را میبازیم و حذف می‌شویم
به امید حق علیه باطل
۰
۳
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
[1]
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
میگن ماقول میدیم از گروهمان بالا بریم. چقد قوی هستیم ما! ورزشهای کشتی و بقیه ورزشهامون اکثرن مدال میگیریم ولی فوتبالمون چرته. مااول میشیم حتمن. باور کنین اول میشیم تو آسیای غربی
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
چرا میشیم اول میشیم. ولی از آخر...
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
چرا اول میشیم باورکنین. ولی توخاب اول میشیم. جامو هم بیرانوند بالا میبره بعدم باخودش میبره خونه میگه من تنهایی جامو بردم. خخخخ
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
شمارو بخدا مارو نخندونید. اونجا زنگ تفریح تیم ها نشیم. برای ما مثل قهرمانی هست. ابرومون با این مربی واین تیم توجهان میره.
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خخخخ ایران تیم آخر
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
بر طبل شادانه بکوب!
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۴۳ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
این امار اشتباه کرده ایران با این دست اندرکارانش بین سه تیم اول است
۰
۱۶
پاسخ دادن
