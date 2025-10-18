باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح برنامه‌های دولت در زمینه تولید برق از نیروگاه‌های اتمی پرداخت و گفت: بر اساس برنامه هفتم، دولت مکلف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های اتمی با ظرفیت انرژی هسته‌ای است.

او با اشاره به وضعیت کنونی نیروگاه‌های اتمی در کشور، افزود: در حال حاضر تنها یک هزار مگاوات نیروگاه فعال داریم که نیروگاه اتمی بوشهر است. اما اخیراً با همکاری روس‌ها برای ساخت هشت نیروگاه جدید به توافق رسیده‌ایم. از این تعداد، یک نیروگاه در بوشهر در حال فعالیت است و واحد‌های دو و سه آن نیز در حال ساخت هستند.

رضایی ادامه داد: توافقات اخیر با روس‌ها شامل چهار نیروگاه دیگر نیز می‌شود که در سفر اخیر توافق شده است انتظار داریم ظرفیت این نیروگاه‌ها به حداقل ۸ هزار مگاوات برسد که این امر گام اول است

این نماینده مجلس تأکید کرد: ما در حال حاضر با ناترازی در تأمین برق مواجه هستیم و توسعه نیروگاه‌های اتمی یکی از راه‌های اصلی و پاک برای تأمین برق مورد نیاز کشور است. برنامه‌ریزی‌های لازم با محوریت سازمان انرژی اتمی در حال انجام است و انتظار داریم این نیروگاه‌ها که بخشی در استان بوشهر و بخشی دیگر در استان هرمزگان جا جایبی شده‌اند، در یک بازه زمانی ۵ ساله به سرانجام برسند.