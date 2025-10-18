سلامت روان چیست؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0631\u0648\u0627\u0646\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0627\u0632 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0631\u0648\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u062e\u0648\u062f\u0622\u06af\u0627\u0647 \u0648 \u0646\u0627\u062e\u0648\u062f\u0622\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0633\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646 \u0628\u0647 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u0646\u0633\u0628\u06cc \u0635\u062d\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n