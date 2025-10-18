شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری بیستمین مراسم یادواره شهدا و ۲۰ شهید حسین آباد کویر همراه با گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه در روستای حسین آباد شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از مؤثرترین روش‌های احیای انقلاب اسلامی؛ گرامیداشت یاد و خاطره قهرمانی از جنس گذشت و ایثاراست تا امنیت؛ آرامش و پیشرفت جامعه امروز را به ارمغان آورند و ارزش و اعتبار جامعه امروز ما مدیون خون شهدایی است که در راه پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی از هیچ خدمتی فروگذاری نکردند تا نسل امروز درهمین راستا برای ترویج فرهنگ شهدا مراسم بیستمین یادواره شهــدای گمنام و ۲۰ شـهید روستای حسین‌آباد کــویر  همراه با گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲‌روزه در روستای حسین آباد شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

