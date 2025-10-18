امینی گفت: استان یزد جزء ۶ استان با تنش آبی است، منابع آب زیر زمینی در فلات مرکزی محدود است، در تلاشیم با آب انتقالی این کم بود آب را حل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- هاشم امینی مدیر عامل شرکت مهندسی شرکت آبفا کشور در مراسم افتتاح مخزن آب خیر آباد گفت: استان یزد جزء ۶ استان با تنش آبی است، منابع آب زیر زمینی در فلات مرکزی محدود است پیشینیان این استان به قنات رو آوردند ماهم در تلاشیم با آب انتقالی این کم بود آب را حل کنیم.
وی با بیان اینکه یزد در اولویت برنامههای ملی پایداری آب قرار دارد، گفت: دولت چهاردهم به دنبال تحقق عدالت و رفع تنش آبی در این استان است.
امینی این استان را یکی از ۶ استان دارای تنش آبی بالا در کشور دانست و اظهار داشت: ایران، پنجمین سال خشکسالی متوالی خود را پشت گذاشته و بارشها حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: هدف اصلی ما افزایش تابآوری شبکه و تحقق عدالت کمی و کیفی در توزیع آب در سراسر استان است و بهرهبرداری از مخزن یاد شده، گامی مهم در تقویت شبکه آبرسانی یزد است.
امینی با اشاره به تاسیسات داخلی آب استان یزد افزود: یک تحول مخزن سازی در کل کشور و استان ایجاد کردیم تا امروز ۱۵۰ هزار مخزن در حال بهره برداری است.
امینی ادامه داد: راهکار اساسی برای کم بود، تداوم رینگ آب شهر یزد در توزیع و تأمین آب پایدار است.که ۲۵ همت برای آبرسانی در استان یزد اختصاص یافت.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: اجرای رینگ دور شهر یزد نیز به عنوان یکی از پروژههای راهبردی با اعتباری بیش از یک همت طی ۲ سال آینده تکمیل می شود و عدالت کیفی و کمی در توزیع آب انتقالی از دریا، زایندهرود و منابع زیرزمینی را در سطح شهر یزد برقرار میکند.
وی افزود: در ۲ سال اخیر اعتبارات قابل توجهی برای توسعه زیرساختهای آبی تزریق و پروژههای متعددی آغاز شدهاند که بخشی از آنها امروز به بهرهبرداری رسیده است؛ مخازن در حال ساخت نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد تا پایان سال و اوایل بهار آینده تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری خواهند شد.
وی با اشاره به زیرساختهای آب و فاضلاب در حوزه مسکن و آبرسانی به روستاها بیان کرد: یکی از دغدغه استاندار یزد پروژههای مسکن است که با جلساتی که مسئولان مربوطه داشتیم و با اعتباراتی که قرار است اختصاص دهیم زیر ساختهای آب و فاضلاب در نهضت ملی مسکن شهری و همچنین تامین آب روستاها نیز حل شود.
وی اظهار داشت: در طرح ملی تأمین آب پایدار روستاها، مقرر شد بخشی از پروژههای استان یزد تسریع شود که از جمله می توان به مجتمع آبرسانی امام حسین (ع) در شهرستان اشکذر اشاره کرد که تا دهه فجر ۱۴۰۴ به بهرهبرداری خواهد رسید و برای سایر طرحهای روستایی نیز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
هاشمی گفت: در حال حاضر طرح آبرسانی به ۲۶۰ روستای در استان در حال انجام است که تاکنون ۶۰۰ میلیارتومان به پروژههای روستایی اختصاص یافته است.
در کیفیت و فشار آب باید عدالت داشته باشیم؛ مردم نباید آسیب ببینند.
جوکار نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با صراحت اعلام کرد: استان یزد از نبود منابع آب پایدار رنج میبرد و ما شاهد عدم عدالت در کیفیت و فشار آب در نقاط مختلف هستیم. اولویت اصلی باید تکمیل رینگ شهری و خطوط لوله باقیمانده باشد. مردم نباید در این شرایط آسیب ببینند و تغییرات باید جدی باشد.
محمد رضا بابایی استاندار یزد نیز در این مراسم با اشاره به رفع مشکل آب خراسان به استان یزد گفت: هر دو خط انتقال آب به یزد مشکلات حل شده است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین پایدار منابع آبی برای استان یزدگفت: با اجرای پروژهی تکمیل رینگ شهری یزد، روند انتقال و توزیع آب در سطح شهر بهبود خواهد یافت و بسیاری از مشکلات چندینساله در این حوزه رفع میشود.
استاندار یزد ادامه داد: اولویت اصلی ما، تأمین آب شرب و بهداشت مردم استان است و به همین دلیل، با تمام توان تکمیل رینگ شهری را در برنامه قرار دادهایم، طبق زمانبندی انجامشده، تا پایان امسال تمامی مخازن مرتبط با این رینگ تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید.
بابایی یادآور شد: همچنین، برنامه و سند راهبردی «یزد پایدار» بهعنوان نقشهراه توسعه استان، با اولویت تأمین پایدار آب برای تمامی شهرستانهای یزد در حال اجراست و محور اصلی اقدامات در حوزه مدیریت منابع آب قرار دارد.
بابایی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت پروژههای آبی استان گفت: در پرتو پیگیریهای متعدد و برگزاری منظم نشستهای شورای آب استان پروژه خط دوم انتقال آب از خلیج فارس و نیز خط دوم انتقال آب شرب با سرعت در حال اجرا است.
در پی این مطالبات قاطع و یکپارچه، مدیرعامل آبفای کشور قول مساعد داد تا از تمام ظرفیتها و منابع ملی برای پیگیری و رفع نهایی این مشکلات استفاده نماید.
علمدار مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد نیزدر آیین گفت: این مخزن جزء ۱۷۰ مخزن در یزد است که تا امروز ۶۰ هزار مخزن افتتاح شده و به قوای که به استاندار دادیم تا پایان امسال تمام مخازن به بهرهبرداری برسد.
وی گفت: این پروژه یکی از طرحهای مهم در راستای تأمین آب پایدار و افزایش تابآوری شبکه آبرسانی شهر یزد است و با بهرهبرداری از این مخزن بزرگ، امکان ذخیرهسازی و مدیریت بهینه آب برای جمعیتی بیش از ۵۰ هزار نفر فراهم شده و پایداری تأمین آب در زمان پیک مصرف بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد.
علمدار افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال از محل منابع عمرانی شرکت آبفا اجرا شده و در زمره پروژههای راهبردی استان در بخش زیرساختهای آبی به شمار میرود.
همچنین در جریان بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و جمعی از مسئولان استانی، وضعیت تأمین آب پایدار سایت ۳۷۷ هکتاری پردیس زندگی یزد مورد بررسی قرار گرفت.
مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی شهید موسوی خیرآباد یزد با هدف افزایش تابآوری شبکه آبرسانی و تامین آب پایدار برای ۵۰ هزار شهروند به بهره برداری رسید.