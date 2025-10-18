معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنج در ۱۹ استان کشور کشت می‌شود، در حالی که کشت این محصول فقط در دو استان شمالی گیلان و مازندران مجاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی گفت: امسال حدود ۲ میلیون تن برنج در کشور تولید شد و ما در استان‌های شمالی کشور کوچکترین نگرانی برای تولید این محصول نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، وضعیت بارندگی در استان‌های شمالی کشور را نسبت به سال‌های گذشته مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: امسال شالیکاران محصول خود را با قیمت بالاتر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌کنند و این موضوع باعث رضایتمندی و پایداری در کشت برنج خواهد شد.

پیگیری تخصیص اعتبار مستقل به طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تدوین طرحی برای تخصیص اعتبار ویژه و مستقل به طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها خبر داد و گفت: بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تامین می‌شود و درعین‌حال به دنبال آن هستیم که اعتبار ویژه‌ای برای اجرای این طرح اختصاص یابد.

وی با تاکید بر افزایش میزان تولید و تنوع محصولات در دیم‌زارها، افزود: کشت انواع محصولات علوفه‌ای، دانه‌های روغنی، حبوبات و گیاهان شورپسند در قالب طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها با برنامه ریزی‌های علمی تر، گسترش می‌یابد.

آنجفی ابراز امیدواری کرد با منابع مالی بهتری این طرح را در دیم‌زار‌های کشور پیش ببریم.

هدفگذاری تولید یک میلیون تن دانه روغنی در برنامه پنج ساله

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره دانه‌های روغنی اظهار داشت: در یک برنامه پنج ساله، تولید یک میلیون تن دانه‌های روغنی هدف گذاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: سال زراعی گذشته ۳۵۰ هزار تن دانه‌های روغنی در کشور کشت شد.

این مقام مسئول افزود: صنعت مرغداری و دامداری کشور وابسته به نهاده است و ما نمی‌توانیم تمام نیاز‌های خوراکی این بخش را به دلیل آب بر بودن علوفه ها، در داخل تامین کنیم و از این رو باید واردات انجام دهیم که به معنای واردات آب مجازی خواهد بود.

آنجفی تصریح کرد: همه کشور‌ها بخشی از نیاز غذایی خود را از طریق واردات تامین می‌کنند و ما هم مستثنی از آنها نیستیم.

وی اضافه کرد: برای کاهش وابستگی به نهاده‌های دامی، کشت گیاهان علوفه‌ای مانند کاملینا در دستور کار این معاونت است و در برخی استان‌های انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال در کشور بهترین سال برای خرید تضمینی دانه‌های روغنی بوده است، گفت: امسال شرط تخصیص ارز به ۸۸ شرکت واردکننده روغن منوط شد به خرید دانه‌های روغنی تولید داخل و از این رو سال خوبی برای خرید این محصولات بود.

توسعه شبکه روستابازار برای عرضه مستقیم

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به شبکه سازی برای کاهش واسطه گری در عرضه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: شبکه‌ای در حال شکل‌گیری است که تولیدکنندگان بتوانند کالا‌های خود را بدون واسطه و از طریق فروشگاه‌های روستابازار عرضه کنند.

وی با بیان اینکه روستابازار از سوی سازمان مرکزی تعاون روستای ایران راه اندازی شده است، اظهار داشت: این اقدام هم به نفع تولیدکنندگان است، زیرا محصولاتشان با قیمت مناسب‌تری عرضه می‌شود و هم برای مصرف‌کننده شرایط مطلوبی ایجاد می‌کند.

آنجفی اضافه کرد: شرکت جهاد استقلال نیز با گشایش فروشگاه‌های «جاهد بازار» محصولات تولیدکنندگان را به‌صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد، ضمن آن که در شهر‌های بزرگ، میادین میوه و تره‌بار که زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند، سیاست حذف واسطه‌ها را دنبال می‌کنند.

وی گفت: واقعیت این است که شبکه واسطه‌گری در کشور قدرت و منابع مالی زیادی در اختیار دارد و حذف آن کار ساده‌ای نیست، اما با این حال اقدامات مثبتی آغاز شده که امیدبخش است.

آنجفی همچنین به اهمیت تامین بذر و فعالیت‌های تحقیقاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، انتقال ژرم‌پلاسم و معرفی ارقام جدید بذر همچنان ادامه دارد و بخش خصوصی نیز در کنار موسسات تحقیقاتی فعال هستند و در برخی موارد توانسته‌ایم بذر‌های تولید شده را به کشور‌های همسایه صادر کنیم.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

