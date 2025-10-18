مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن گفت: توسعه حرکت قطار‌های بین‌المللی از ایران به مقاصد جدید از کشور‌های CIS و جمهوری آذربایجان، در دستور کار است.

طباطبایی اظهار داشت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پیگیر برقراری قطارهای بین‌المللی با کشورهای همسایه از جمله کشورهای حوزه CIS، شهر مرو ترکمنستان و همچنین شهر نخجوان از جمهوری آذربایجان است.

وی ابراز امیدواری کرد طی رایزنی انجام شده با مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی، تا پایان ماه بتوان جلسه‌ای با مسئولان ترکمنستانی در همین زمینه برقرار کرد تا تایید نهایی را اخذ کنیم.

طباطبایی یادآور شد: از اسفندماه ۱۴۰۳ راه‌اندازی مجدد قطار تهران – وان که به دلایلی اعزام آن متوقف شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان داشت: این مهم با همراهی بخش خصوصی، راه‌آهن ترکیه و مدیرعامل راه آهن کشورمان عملیاتی و اجرایی شد و هم‌اکنون هفته ای ۲ سرویس از تهران (روزهای یکشنبه و سه شنبه) به وان انجام می‌شود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن خاطرنشان کرد: برنامه توسعه این مسیر تا آنکارا (پایتخت ترکیه) را نیز در دستور کار داریم و به دنبال رفع موانع آن با کمک و همراهی بخش خصوصی هستیم.

وی ادامه داد: بروز زلزله دو سال پیش ترکیه وقفه ای در این زمینه ایجاد کرده است، اما راه آهن جمهوری اسلامی ایران هم در زمینه تخصیص ناوگان و هم برنامه حرکتی قطارها به آنکارا آمادگی کامل دارد و منتظر تایید طرف ترکیه‌ای است.

طباطبایی ابراز امیدواری کرد طی ماه‌های آینده شاهد راه‌اندازی قطار تهران – آنکارا باشیم.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: حمل و نقل ریلی ، راه آهن ایران ، ترانزیت بین‌المللی
